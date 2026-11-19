タカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」から、「スター・ウォーズ グローグーいっぱいコレクション3」が2026年11月より発売されます。映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の印象的なシーンを再現できる、グローグーファン必見のフィギュアです。

本商品では、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するシーンをモチーフにしたグローグーを立体化。首・肩・手首が可動するためポーズを変更できるほか、付属パーツを組み合わせることで劇中の印象的な場面を再現できます。アーマーを身に着けた姿や望遠鏡、お菓子、食べ物など豊富な小物も用意されており、遊び応えも抜群。本体サイズは約6cmで、並べて飾ればグローグーのさまざまな表情や仕草を楽しむことができます。

発売情報

タカラトミーアーツ

スター・ウォーズ グローグーいっぱいコレクション3

2026年11月

全4種

400円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

グローグー（A）

グローグー（B）

グローグー（C）

グローグー（D）

今作ではアーマーを装着した姿に加え、望遠鏡をのぞく様子やお菓子をほお張るシーン、食べ物をつまむ姿など、グローグーらしい愛嬌たっぷりの場面をラインナップ。歴代シリーズ同様に複数種を集めることで世界観がさらに広がり、映画の名場面をデスク上で再現できるコレクションとなっています。

SNSでの反響

「ガチャの闘いが起きそうな予感…」

「可愛いおめめちゃん🥰」

「お顔があざと可愛くなってる笑」