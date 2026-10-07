2026年10月発売予定のモンチッチ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

今月は、首を振る姿が楽しめる「Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード」の再販をはじめ、レトロなデザインのポーチやミニ水筒、お席キープスタンドミラーなどが登場。めじるしマグカップチャームや「MARUKO and MONCHHICHI」のポシェット、Twinkleゴム、ミラーチャームもラインアップされています。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

2026年10月発売予定のモンチッチカプセルトイ

Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）

「Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）」は、モンチッチをデザインしたバブルヘッドドールの再販商品。

Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）

価格：500円

全5種

メーカー：ベネリック

モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）

「モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）」は、モンチッチをデザインしたミニサイズのがまぐちキーホルダーの再販商品。

モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）

価格：500円

全5種

メーカー：ベネリック

モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）

「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）」は、レトロなデザインが特徴のポケットティッシュポーチの再販商品。

モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）

価格：400円

全5種

メーカー：ベネリック

モンチッチ お席キープスタンドミラー

「モンチッチ お席キープスタンドミラー」は、モンチッチをデザインしたスタンドミラー。

モンチッチ お席キープスタンドミラー

価格：400円

全6種

メーカー：ベネリック

モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション

「モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション」は、レトロな水筒をモチーフにしたミニチュアコレクション。

モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション

価格：400円

全6種

メーカー：ベネリック

モンチッチ めじるしマグカップチャーム

「モンチッチ めじるしマグカップチャーム」は、マグカップをモチーフにしたモンチッチのめじるしチャーム。

モンチッチ めじるしマグカップチャーム

価格：300円

全5種

メーカー：夢屋

MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット

「MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット」は、「ちびまる子ちゃん」のまる子とモンチッチをデザインしたポシェット。

MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット

価格：500円

全4種

メーカー：夢屋

モンチッチ Twinkleゴム

「モンチッチ Twinkleゴム」は、モンチッチをデザインしたゴム。

モンチッチ Twinkleゴム

価格：300円

全8種

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

モンチッチミラーチャームコレクション

「モンチッチミラーチャームコレクション」は、モンチッチをデザインしたミラーチャームのコレクション。

モンチッチミラーチャームコレクション