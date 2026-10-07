2026年10月発売予定のモンチッチ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

今月は、首を振る姿が楽しめる「Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード」の再販をはじめ、レトロなデザインのポーチやミニ水筒、お席キープスタンドミラーなどが登場。めじるしマグカップチャームや「MARUKO and MONCHHICHI」のポシェット、Twinkleゴム、ミラーチャームもラインアップされています。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

2026年10月発売予定のモンチッチカプセルトイ

Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）

「Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）」は、モンチッチをデザインしたバブルヘッドドールの再販商品。

  • Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）

    Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）

  • 価格：500円
  • 全5種
  • メーカー：ベネリック

モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）

「モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）」は、モンチッチをデザインしたミニサイズのがまぐちキーホルダーの再販商品。

  • モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）

    モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）

  • 価格：500円
  • 全5種
  • メーカー：ベネリック

モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）

「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）」は、レトロなデザインが特徴のポケットティッシュポーチの再販商品。

  • モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）

    モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）

  • 価格：400円
  • 全5種
  • メーカー：ベネリック

モンチッチ お席キープスタンドミラー

「モンチッチ お席キープスタンドミラー」は、モンチッチをデザインしたスタンドミラー。

  • モンチッチ お席キープスタンドミラー

    モンチッチ お席キープスタンドミラー

  • 価格：400円
  • 全6種
  • メーカー：ベネリック

モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション

「モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション」は、レトロな水筒をモチーフにしたミニチュアコレクション。

  • モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション

    モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション

  • 価格：400円
  • 全6種
  • メーカー：ベネリック

モンチッチ めじるしマグカップチャーム

「モンチッチ めじるしマグカップチャーム」は、マグカップをモチーフにしたモンチッチのめじるしチャーム。

  • モンチッチ めじるしマグカップチャーム

    モンチッチ めじるしマグカップチャーム

  • 価格：300円
  • 全5種
  • メーカー：夢屋

MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット

「MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット」は、「ちびまる子ちゃん」のまる子とモンチッチをデザインしたポシェット。

  • MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット

    MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット

  • 価格：500円
  • 全4種
  • メーカー：夢屋

モンチッチ Twinkleゴム

「モンチッチ Twinkleゴム」は、モンチッチをデザインしたゴム。

  • モンチッチ Twinkleゴム

    モンチッチ Twinkleゴム

  • 価格：300円
  • 全8種
  • メーカー：バンダイ(ガシャポン)

モンチッチミラーチャームコレクション

「モンチッチミラーチャームコレクション」は、モンチッチをデザインしたミラーチャームのコレクション。

  • モンチッチミラーチャームコレクション

    モンチッチミラーチャームコレクション

  • 価格：400円
  • 全6種
  • メーカー：アイピーフォー