2026年10月発売予定のモンチッチ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。
今月は、首を振る姿が楽しめる「Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード」の再販をはじめ、レトロなデザインのポーチやミニ水筒、お席キープスタンドミラーなどが登場。めじるしマグカップチャームや「MARUKO and MONCHHICHI」のポシェット、Twinkleゴム、ミラーチャームもラインアップされています。
※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。
2026年10月発売予定のモンチッチカプセルトイ
Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）
「Shaky! モンチッチ バブルヘッドドール パレード（再販）」は、モンチッチをデザインしたバブルヘッドドールの再販商品。
- 価格：500円
- 全5種
- メーカー：ベネリック
モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）
「モンチッチ ミニがまぐちキーホルダー（再販）」は、モンチッチをデザインしたミニサイズのがまぐちキーホルダーの再販商品。
- 価格：500円
- 全5種
- メーカー：ベネリック
モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）
「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ（再販）」は、レトロなデザインが特徴のポケットティッシュポーチの再販商品。
- 価格：400円
- 全5種
- メーカー：ベネリック
モンチッチ お席キープスタンドミラー
「モンチッチ お席キープスタンドミラー」は、モンチッチをデザインしたスタンドミラー。
- 価格：400円
- 全6種
- メーカー：ベネリック
モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション
「モンチッチ ミニミニレトロ水筒コレクション」は、レトロな水筒をモチーフにしたミニチュアコレクション。
- 価格：400円
- 全6種
- メーカー：ベネリック
モンチッチ めじるしマグカップチャーム
「モンチッチ めじるしマグカップチャーム」は、マグカップをモチーフにしたモンチッチのめじるしチャーム。
- 価格：300円
- 全5種
- メーカー：夢屋
MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット
「MARUKO and MONCHHICHI おしゃれポシェット」は、「ちびまる子ちゃん」のまる子とモンチッチをデザインしたポシェット。
- 価格：500円
- 全4種
- メーカー：夢屋
モンチッチ Twinkleゴム
「モンチッチ Twinkleゴム」は、モンチッチをデザインしたゴム。
- 価格：300円
- 全8種
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
モンチッチミラーチャームコレクション
「モンチッチミラーチャームコレクション」は、モンチッチをデザインしたミラーチャームのコレクション。
- 価格：400円
- 全6種
- メーカー：アイピーフォー