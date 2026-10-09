神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは11月1日～12月25日、クリスマスイベントを開催する。

2Fミュージアムのやなせたかし劇場では、11月13日～12月25日に整理券制のクリスマスステージを上演する。席のすぐ近くまでアンパンマンたちが登場。おなじみのクリスマスソングに合わせて、みんなで一緒に手拍子して楽しめる。

期間中は、2F ミュージアム みみせんせいのがっこうにて、サンタ帽をかぶったアンパンマンとトナカイ姿のばいきんまんのお面を作る工作イベントを開催する。

クリスマスお面工作

ミュージアムのスタッフに声をかけてミニシールを集めるシールラリーも実施。シールを5枚集めた子どもには、クリスマスカードをプレゼントする。

クリスマスシールラリー

1Fショッピングモールには、高さ2.5メートルのサンタ姿のアンパンマンと写真撮影ができるフォトブースを設置する。1F ショッピングモール、2F ミュージアムとも、華やかなクリスマス装飾で彩られる。

クリスマス限定フォトブース

ショッピングモールでは、クリスマス限定のグッズやフードを販売する。12月1日～25日には、「クリスマスおかいものキャンペーン」を実施。1,000円購入ごとにもらえる補助券を集めるとオリジナルジッパーバッグが手に入るほか、抽選で神戸アンパンマンこどもミュージアム招待券やアンパンマングッズも当たる。

クリスマス カステラ焼

クリスマス ソックス

クリスマスマスコット アンパンマン

サンタアンパンマン

期間中は、LINEやメールで簡単に贈ることができるギフトチケットのクリスマスデザインも販売する。