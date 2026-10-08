ヤクルト、阪神に4-0で完封勝利

先発投手：ヤクルトの中村　優斗が5回0失点の好投（3安打5奪三振）、阪神のＥ・ルーカスは5回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ヤクルトが1点を追加 7回表：ヤクルトが3点を追加 注目選手：ヤクルトの岩田　幸宏が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 79 61 2 .564 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 3
3 DeNA 143 71 69 3 .507 8
4 広島 143 61 78 4 .439 17
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 19
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34