ヤクルト、阪神に4-0で完封勝利
先発投手：ヤクルトの中村 優斗が5回0失点の好投（3安打5奪三振）、阪神のＥ・ルーカスは5回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ヤクルトが1点を追加 7回表：ヤクルトが3点を追加 注目選手：ヤクルトの岩田 幸宏が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|79
|61
|2
|.564
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|3
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|8
|4
|広島
|143
|61
|78
|4
|.439
|17
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|19
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|143
|79
|60
|4
|.568
|11
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|143
|63
|77
|3
|.450
|28
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34