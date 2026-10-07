渡部篤郎が7日、都内で行われたフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(7日スタート、毎週水曜22:00～)の舞台挨拶に、石原さとみ、河合優実、草刈正雄、寛一郎、きょんとともに登壇。韓国ドラマを朝まで見続け、そのまま撮影現場に入ったというエピソードが明かされた。

渡部篤郎

同作は、架空の国・ニッポニアを舞台に、石原演じる“史上最強の女ルパン”如月弥生が政界に潜り込み、使われ方が不透明な“政治の金”を奪い取っていく怪盗エンターテインメント。渡部は、政界のあらゆる情報を収集する謎の情報屋・乾を演じる。

イベントでは、共演者から「一つ盗めるとしたら何を盗みたいか」を発表する企画が行われ、きょんが渡部の“ダンディーさ”を挙げた。

初めて現場で会った時から「ダンディーでまぶしい」と感じたそうで、「本当に男の憧れ」と絶賛。さらに、ダンディーなだけでなく「若さ、バイタリティ」があるとして、撮影現場で目撃した意外な一面を明かした。

石原、渡部、きょんの3人で撮影した際、渡部がかなり疲れているように見えたというきょん。当初は別作品の撮影を同時進行しているのかと思ったそうだが、石原が気遣って尋ねると、渡部から「ちょっと韓国ドラマ、朝まで見ちゃってさ。寝ずに来ちゃった」と返ってきたという。

渡部は「あんまり自分の中で、『明日こうだから、こうしないと』っていうのが、若い時からないんですよ」と説明。「好きに生きてるので」と、飄々(ひょうひょう)と語った。

そんな渡部だが、石原いわく「セリフは完璧」とのこと。きょんは「かっこよくて、こういう大人になりたい」と憧れを口にし、石原も「人生を楽しんでらっしゃいますよね。すごい素敵」と感心すると、渡部はチャーミングに「うん」と応えていた。