俳優の尾野真千子が、3日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。Netflixシリーズ『阿修羅のごとく』の撮影中、体重が10kg増えたことを明かし、共演した広瀬すずが当時の変化を振り返った。

尾野真千子

「人生で初」撮影中に10kg増

この日は、2025年1月に配信されたNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』で共演した広瀬と尾野がトーク。尾野の“余白時間”について話すなか、最近は買い物にも行かないという尾野が、「なんかもう本当、興味なくなっちゃって。物欲なくなっちゃったし。本当にもう食べたいと思ったら食べたいだけ」と打ち明けると、広瀬は「食べ物だけはなくならない」と笑った。

続けて広瀬が「でもちょっと痩せちゃったね」と話を振ると、尾野は「一旦痩せたわよ」と返答。すると広瀬は、『阿修羅のごとく』の撮影当時を思い出し、「だって『阿修羅のごとく』のとき、この人10kg太ってんだよ」と明かした。

尾野も「そうだよ。びっくりだよね」「私もびっくり。人生で初、10kg」と当時の体重増加を振り返った。

広瀬すず「玄関を開けた瞬間…大きくなってて」

広瀬によると、『阿修羅のごとく』では、セットで撮影した後、約1カ月後にロケで続きを撮影することがあったという。セット撮影時の尾野は細かったそうだが、広瀬は「セットのときは細くて(笑)。玄関を開けた先が1カ月後のロケ。玄関を開けた瞬間、ブワッて大きくなってて(笑)」と、その変化を振り返った。

尾野は撮影現場で体重が増えた理由について、「行くとね、もうね、ずっといい匂い。みんなおいしいもの持ってくるわけよ」と説明。「そしたらさ、それ食べなきゃもったいないじゃん」と話し、差し入れなどを「全部おいしくいただいちゃった」と笑った。

一方、広瀬も現場では尾野と一緒に「ずっと食べて」いたというが、なぜか結果は正反対に。尾野が「すずは笑いすぎて痩せたんだよね」と話すと、広瀬も「痩せた。腹筋とか割れて」と証言した。

広瀬自身もその理由は「わかんない」としながら、撮影後は疲れて早い時間に眠ってしまい、帰宅後に食事を取らないこともあったと説明。対して尾野は「私ずっと食べてるもん。家帰ってもまだ食べてるから。今日もらったやつチーンとかして、おいしい! みたいな」と振り返り、2人は同じ現場で過ごしながら体重に大きな違いが生まれたことを笑い合っていた。