マルハンダイニングが運営するスペシャルティコーヒーブランド「Scrop COFFEE ROASTERS」は9月19日、「こぼれ梅のチキン ～流山本みりん和風ソース～」(1,560円)をScrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森店(千葉県流山市)で発売した。

「流山プロジェクト」でかごや商店と連携

本メニューは「流山プロジェクト」の一環として、地元の酒販店・かごや商店と連携し提供される。同プロジェクトは、地域の食材や文化を活かし、流山の魅力を食を通じて広めていく取り組み。まちの歴史や自然、伝統を背景に、地元の人々とのつながりを大切にしながら、ここにしかない味わいや体験を届けることを目的としている。かごや商店は、白みりん発祥の地・流山にて古式造りの本みりんを守り続ける酒販店。伝統を大切にしながら、地元の酒や調味料を全国へ発信しており、まちの食文化を支えている。

同メニューは、過去に提供され好評だったことから、今回再び販売されることとなった。

「みりん」と「こぼれ梅」の旨味を活かしたチキン

料理に使用しているのは、発酵食品であるみりんの搾り粕「こぼれ梅」。これにチキンを漬け込むことで、しっとりと柔らかく、噛むほどに深い旨味が広がる。さらにじっくりと時間をかけてローストすることで、表面は香ばしく、中はジューシーに。流山「本みりん」をベースに醤油とレモンで和風にした、甘みとコクのあるオリジナルソースをかけた。

"スクラッチ製法"の自家製パン

プレートにはパンとフレッシュなサラダも添えられる。パンは、店内キッチンで粉から仕込む"スクラッチ製法"の自家製で、丁寧にこね、発酵させ、焼き上げることで、小麦本来の香りと風味を引き出している。ソースやサラダに調和するシンプルで飽きのこない味わいで、香ばしい表面とふんわりとした中身、焼き立てならではの香りと食感を楽しめる。

バゲット

香り豊かなスペシャルティコーヒー

ランチセットのドリンクは、ブレンドコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、アイスティーの中から選ぶことができる。スペシャルティコーヒー専門店として、香り豊かで奥行きのあるコーヒーを提供する。

スペシャルティコーヒー

ランチセットの提供時間は10:00～15:00まで。店内飲食限定となる。平日限定で、同セットを注文した人にはお替わりドリンクが1杯サービスされる。