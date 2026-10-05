セブン‐イレブン・ジャパンは10月6日、Netflixで配信中のグルメ番組『隣の国のグルメイト』とのコラボレーション商品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

『隣の国のグルメイト』は、日本と韓国の人気タレントが出演し、公開後は日韓同時1位を獲得した人気番組。日本からは、三吉彩花さん、松重豊さん、韓国からは人気歌手ソン・シギョンさんが出演し、日韓各地の名店を巡る。有名な観光地だけでなく、地元の人々に愛される名店にも足を運び、食を通じて日本と韓国それぞれの文化や魅力に触れる内容となっている。

今回発売する「隣の国のグルメイト 参鶏湯ラーメンクッパ」と「隣の国のグルメイト 焙煎そば粉入りビビン麺」(いずれも375.84円)は、いずれも番組内で紹介された韓国の人気店が監修した商品。

「隣の国のグルメイト 参鶏湯ラーメンクッパ」は、韓国国内の飲食店約80万店のうちわずか0.6%しか選ばれないグルメ調査「ブルーリボンサーベイ」を8年連続獲得した「山城大家(サンソンテガ)」が味わいを監修。韓国産高麗人参を抽出した別添の香味油を加えることで、高麗人参の豊かな香りが広がる本格的な味わいに仕上げた。さらに、本場参鶏湯を再現するため、韓国のおこげ「ヌルンジ」をかやくに使用。ラーメンの締めにクッパも味わえる、一度で二度楽しめる新しいスタイルを提案する。

「隣の国のグルメイト 焙煎そば粉入りビビン麺」は、「ミシュランガイド・ソウル&釜山2025/2026 ビブグルマン」と「ブルーリボンサーベイ」を5年連続で獲得し、平均1時間待ちの行列店「西嶺(ソリョン)」が味わいを監修。高温でしっかりと焙煎してから絞った、濃厚な韓国式ごま油を使用し、香ばしく豊かな風味に仕上げたコチュジャンと複数の果実を組み合わせることで、辛みの中にも甘みを感じる奥深い味わいを実現。本格的なビビン麺を楽しめる。