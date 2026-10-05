ラーメン魁力屋は、京都市内の店舗で利用できる「KAIRIKI学割スタンプカード」の配布を10月1日から開始した。同カードは中学生以上の学生を対象としたサービスで、定食がいつでも150円引きになるほか、スタンプを10個集めると京都背脂醤油ラーメン1杯を無料で利用できる。

KAIRIKI学割スタンプカードを配布

今回スタートした「KAIRIKI学割スタンプカード」は、京都市内の魁力屋店舗限定で実施する学生向けキャンペーン。学生証を提示した中学生以上の学生にカードを配布し、店内飲食時に利用できる。スタンプカードを提示すると、対象の定食メニューがいつでも150円引きになる。

学校帰りや休日の食事でも利用でき、継続的にお得に食事を楽しめるという。

KAIRIKI学割スタンプカード

さらに、ラーメンを1杯注文するごとにスタンプを1個押印。スタンプを10個集めると、次回来店時に「京都背脂醤油ラーメン」1杯を無料で利用できる。

キャンペーン期間は2027年3月31日まで。対象店舗は京都市内の魁力屋15店舗で、中学校、高校、大学、大学院、短期大学、専門学校、高等専門学校などに在籍する学生が利用できる。魁力屋では、学生の街として知られる京都の学生に、より気軽に食事を楽しんでもらいたいという思いから本施策を展開するとしている。