スガキコシステムズは10月2日、9月30日付でドムドムフードサービスの株式を追加取得し、正式にグループ会社として迎えることに合意したと発表した。

両社の経営資源やノウハウを相互活用

同社は2025年12月にドムドムフードサービスへ一部出資を行い、2026年7月には、名古屋市大須のスガキヤ店舗跡地に「ドムドムハンバーガー 東海地方復活1号店」を出店するとともに、コラボレーショングッズの販売、管理部門の再構築サポート、店舗運営や営業教育オペレーションノウハウの共有など、半年間で様々な取り組みを行ってきた。

これらの取り組みを通じて、グループとして共に歩むことが両社にとって大きなメリットを生むと実感し、今回、資本面においても正式にグループ会社として迎えることとなった。両社がこれまで培ってきた経営資源やノウハウを相互に活用し、事業基盤のさらなる強化を図る。

本件実行後も、藤﨑忍氏はドムドム側の株式の一部を引き続き保有し、代表取締役社長として経営を牽引する。スガキコシステムズは財務面の包括的なバックアップや多店舗展開のノウハウ提供を通じ、ドムドム側がより積極的に投資できる環境を整える。

「スガキヤ」関東再進出へ、来春には共同出店も予定

同社は創業80周年の節目に新体制へと移行し、「1,000店舗チェーン」の構築を目指す第一歩として、「スガキヤ」の約20年ぶりとなる関東再進出を決定した。

ドムドムフードサービスが持つ物販、マーケティング、テイクアウトのノウハウを取り入れつつ、ラーメン以外の「テイクアウトを主力とする業態」をグループに迎えることで、1,000店舗チェーンに向けた出店余地や立地の選択肢も大幅に広がると考えている。来春には、両ブランドの強みを生かした同じ商業施設への共同出店も予定している。

今回のグループ化は、単なる事業規模の拡大ではなく、長い歴史の中で親しまれてきた両ブランドの価値をさらに高め、次の時代へつなぐための取り組みと位置付ける。同社グループの店舗網、店舗開発力、人材、物流・調達などの経営資源と、ドムドムフードサービスの自由な発想やブランド力を掛け合わせ、新たな食の価値の創出を目指す。