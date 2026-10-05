楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク3勝-楽天2勝（10/1 ソフトバンク8-2楽天 (ソフトバンク)、9/26 楽天0-4ソフトバンク (ソフトバンク)、9/20 ソフトバンク3-5楽天 (楽天)、9/19 ソフトバンク2-5楽天 (楽天)、8/16 楽天1-6ソフトバンク (ソフトバンク)）
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|141
|63
|75
|3
|.457
|27
|6
|楽天
|142
|57
|84
|1
|.404
|35