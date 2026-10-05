楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク3勝-楽天2勝（10/1 ソフトバンク8-2楽天 (ソフトバンク)、9/26 楽天0-4ソフトバンク (ソフトバンク)、9/20 ソフトバンク3-5楽天 (楽天)、9/19 ソフトバンク2-5楽天 (楽天)、8/16 楽天1-6ソフトバンク (ソフトバンク)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 141 63 75 3 .457 27
6 楽天 142 57 84 1 .404 35