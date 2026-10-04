広島がヤクルトに勝利

先発投手：広島は栗林良吏が4回4失点、ヤクルトの吉村貢司郎は3回0失点 得点経過： 3回裏：ヤクルトが1点を追加 4回裏：ヤクルトが3点を追加 5回表：広島が2点を追加 注目選手：ヤクルトの松下歩叶が1本塁打、3打点の活躍、広島の林晃汰が2打点の活躍、広島の佐々木泰が2打点、4安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 141 63 75 3 .457 27
6 楽天 142 57 84 1 .404 35