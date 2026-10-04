広島がヤクルトに勝利
先発投手：広島は栗林良吏が4回4失点、ヤクルトの吉村貢司郎は3回0失点 得点経過： 3回裏：ヤクルトが1点を追加 4回裏：ヤクルトが3点を追加 5回表：広島が2点を追加 注目選手：ヤクルトの松下歩叶が1本塁打、3打点の活躍、広島の林晃汰が2打点の活躍、広島の佐々木泰が2打点、4安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|141
|63
|75
|3
|.457
|27
|6
|楽天
|142
|57
|84
|1
|.404
|35