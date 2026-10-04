ヤクルト、広島に2点リードで後半戦へ
3回裏に先制し、4回裏には松下歩叶の3打点を含む3得点でリードを広げたヤクルト。しかし5回表、広島は石原貴規の1打点などで2点を返し、追い上げを見せる。6回終了時点でヤクルトが4-2と2点リードしている。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|141
|63
|75
|3
|.457
|27
|6
|楽天
|142
|57
|84
|1
|.404
|35