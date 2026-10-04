ＤｅＮＡ、序盤を１点リード
阪神対ＤｅＮＡは３回を終え、ＤｅＮＡが１対０でリード。１回裏にＤｅＮＡが佐野選手のタイムリーで先制し、序盤を優位に進めている。両チームとも追加点は奪えていない。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(三)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(一)佐野 6(中)蝦名 7(遊)成瀬 8(捕)松尾 9(投)平良
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(遊)元山 8(捕)坂本 9(投)伊藤将
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|141
|63
|75
|3
|.457
|27
|6
|楽天
|142
|57
|84
|1
|.404
|35