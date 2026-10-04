ロッテ vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 楽天
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天3勝-ロッテ2勝（9/30 ロッテ0-3楽天 (楽天)、9/29 ロッテ6-3楽天 (ロッテ)、9/17 楽天5-1ロッテ (楽天)、9/16 楽天4-0ロッテ (楽天)、9/10 楽天1-6ロッテ (ロッテ)）
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|139
|77
|60
|2
|.562
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|142
|70
|69
|3
|.504
|8
|4
|広島
|140
|60
|76
|4
|.441
|16
|5
|ヤクルト
|141
|60
|79
|2
|.432
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|142
|91
|48
|3
|.655
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|27
|5
|ロッテ
|140
|62
|75
|3
|.453
|28
|6
|楽天
|141
|57
|83
|1
|.407
|34