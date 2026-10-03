阪神vs広島、4-4の同点！

序盤を終えて、阪神と広島が4-4の同点で中盤へ。2回裏に広島が1点を先制したが、3回表に阪神が佐藤、坂本のホームランなどで一挙4点を奪い逆転。しかし、3回裏に広島も末包のホームランなどで3点を返し、同点に追いついた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 139 77 60 2 .562 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 142 70 69 3 .504 8
4 広島 140 60 76 4 .441 16
5 ヤクルト 141 60 79 2 .432 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 140 62 75 3 .453 28
6 楽天 141 57 83 1 .407 34