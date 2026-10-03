鮎川蓮也と不倫関係、穂奈未に抱く強い嫉妬心と執着、歪んだ感情…“イズマイ”の愛称で老若男女から支持を集める人気俳優・泉舞花役演じる新川優愛が「楽しみにしていただきたい」と語る見どころとは　ドラマ『妻を引退します』記者会見

テレ東のドラマ『妻を引退します』(10月5日スタート 毎週月曜23:06～23:55)の記者会見がこのほど、都内で行われ、朝日奈央、新川優愛、時任勇気、犬飼貴丈、松田好花、B&ZAI・本高克樹(「高」は「はしごだか」)らが登壇した。

新川優愛

新川優愛が演じるのは人気俳優・泉舞花役「本当にぶっとんでいる」

ドラマ『妻を引退します』は、LINEマンガで総合ランキング1位を獲得した、赤石真菜氏 原作のWebtoonフルカラー電子漫画を、『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレビ東京が再びタッグを組んで実写ドラマ化。かつて天才子役として一世を風靡した主人公が、夫の不倫相手から自分の幸せを守るため“完璧な妻”の仮面を脱ぎ捨て修羅の女となり芸能界へ再び戻るという、痛快復讐エンタメ劇となる。ドラマ初共演となる朝日と新川がダブル主演を務める。

“イズマイ”の愛称で老若男女から支持を集める人気俳優・泉舞花を演じる新川は、朝日との初共演が決まったときの心境を「バラエティー番組では何度かお会いしていたけど、(ドラマで)がっつり一緒にやらせていただくのが本当に楽しみでした」と回顧。さらに「バラエティー番組でご一緒させていただくとき、お人柄がとてもすてきな方だなと見ていたので、『どんな方なのかな、おしゃべりしてみたいな』と撮影に入る前からワクワクしていました」と話した。

舞花は、朝日演じる鮎川穂奈未に強い嫉妬心と執着、劣等感があり、“穂奈未のモノが全部欲しい”という歪んだ感情を抱いている女性だが、新川は「イズマイが本当にとんでもないんですよ(笑)。本当にぶっとんでいる。根底としては、穂奈未さんのものをすべて奪いたい、手に入れたい、というのが一番」だといい、「不倫している蓮也さんと2人の時は女性を出したり、二面性どころじゃない、いろんな表情を今回出させていただいて。自分で言うのもあれなんだけど頑張っているので(笑)、そういうところも楽しみにしていただけたらなと思います」と、自身の演技への手ごたえを語った。

会見の最後に、コメントを求められた新川は「“穂奈未VS舞花”という構造ではあるんですけど、その周りを取り巻く個性豊かな個々のキャラクターも楽しみにしていただきたいな、と」とアピール。続けて「後半になればなるほど心理戦、頭脳戦になっていくので、誰がどう振る舞うのか、というのも含めてお楽しみにしていただけたらなと思います」と見どころを伝えていた。

ドラマ『妻を引退します』あらすじ

かつて天才子役として一世を風靡するも、現在は芸能界を引退し一児の母として幸せな結婚生活を送っていた鮎川穂奈未(朝日奈央)。芸能事務所の副社長である夫・蓮也の勧めで娘・美由を子役デビューさせるが、旬の人気俳優・泉舞花(新川優愛)とのCM撮影中に、スタジオの階段から転落し、意識不明の重体に陥ってしまう。

偶然事故現場に居合わせた穂奈未の幼馴染で人気俳優の和久井昴から、娘の事故の原因が“夫の不倫”だと聞かされる。娘の事故と夫の裏切り――。絶望の淵に立たされた穂奈未は真実を突き止めるため、スター俳優に返り咲くことを決意。“妻”を引退し復讐の鬼と化した穂奈未の復讐劇は、やがて芸能界全体を巻き込んでいく。

ドラマ『妻を引退します』第1話予告動画