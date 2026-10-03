NBS長野放送の情報バラエティ番組『土曜はこれダネッ!』(毎週土曜17:00～19:00 ※17:25～18:00は別番組)が、きょう3日から放送枠を拡大して17時スタートとなる。放送23年目の節目を記念し、歴代MCの上小牧忠道、宮本利之、小川功二と、現MCの松山航大、益田美悠による座談会が行われ、番組誕生の舞台裏や長寿の理由、新たな挑戦について語った。

2004年にスタートした同番組。今回の座談会では、番組名が当時フジテレビで放送されていた『とくダネ!』から影響を受けていたことや、開始当初は方向性が定まらず“迷走”していたことなど、22年前の裏話も明かされた。

『とくダネ!』から影響「とにかく迷走していた」

初代MCの上小牧は、番組スタート時を振り返り、「当時、フジテレビで『とくダネ!』という人気番組があり、『これダネッ!』というネーミングはそこから影響を受けたのは確かです」と告白。

当初はワイドショーのような番組を目指してコメンテーターを呼ぶなどしていたものの、「ニュースでもないしバラエティでもなし、とにかく迷走していた。手探りで始まったんです(笑)」という。

宮本も、開始前にスタッフらがタイトル案を出していたところ、ある日突然「これダネッ!」という名前が上層部から決まって降りてきたと回顧。「“タネ”にかけて、PRで駅前で種も配りましたよね(笑)」と懐かしんだ。

そんな番組が転機を迎えたのは開始から半年ほどたった頃。宮本と元お笑いタレントの末吉くんによる街歩き企画「あなたに会えてよかった」が始まり、事前情報のない“アポなし取材”で地域の人々に出会っていくスタイルを確立した。

宮本は「本当に全くのアポなしの割に面白い方々に出会えましてね。『身近なところにも、素晴らしい個性を持っている方がたくさんいらっしゃる』ということに、スタッフも我々も気がついたんです」と説明。「それが『これダネッ!』らしさの原点なのかもしれないですね」と振り返る。

歴代MCが守ってきた「視聴者目線」

22年以上にわたって番組で受け継がれてきたものについて、上小牧は「長野のテレビ局の中で、一番視聴者に近いのが長野放送だと自負していました」と語り、「親しみやすさ」を大切にしてきたという。

宮本もキーワードに挙げたのは「視聴者目線」。「自分がカメラの前に立つというより、お茶の間でテレビを見ている感覚でMCをやっていた」と振り返った。

その姿を見てきた松山は「入社当時はどうしても『自分が前に出たい』と視野が狭くなってしまう瞬間があった」と明かしながら、「宮本さんがおっしゃった『視聴者目線』という言葉が、自分がMCになった今、すごく深く刺さっています」と話す。

宮本は「MCの個性でグイグイ引っ張るということよりも、『視聴者に寄り添う』姿勢が、上小牧さんの時代からずっと連綿と続いていて今につながっている」と分析。「そのMCがいなくなったら番組が終わるのではなくて、みんなが同じ思いでバトンをつないできている」と長寿の理由を語った。

県内77市町村を巡る“令和版”街歩きへ

放送枠拡大に合わせ、今秋から県内77市町村を巡る新たな「ふれあいコーナー」もスタートする。

松山は、かつての「あなたに会えてよかった」のように「地域の方々と温かく触れ合える名物コーナーに育てていけたら」と意欲。一方で宮本は、現在はアポなし取材のハードルが上がっていることにも触れ、「『これダネッ!』だったら受けますよ、くらい視聴者の皆さんとの信頼関係を結べたら強い」と期待を寄せた。

松山も「信頼を勝ち取らなきゃいけない」と受け止め、「『現場力』を徹底的に鍛えて、アナウンサーとしても人としても大きく成長するチャンスだと思っています」と力を込める。

「手探りの船出」「青春」「子ども」「生活の一部」

「あなたにとって『これダネッ!』とは?」という問いには、歴代MCそれぞれの番組への思いが表れた。

上小牧は「手探りの船出」、宮本は「青春」、小川は「目に入れても痛くない子ども」と回答。現在MCの松山は「生活の一部」とし、「休日出かけていても『これは番組で紹介できるかな』と『これダネッ!』のことが常に頭の片隅にある」と明かした。

先輩たちからは、SNSやTVerも活用した次世代の番組作りや、手間と時間を惜しまない取材への期待も。宮本は「『視聴者ファースト』、その一点に尽きる」とし、「僕の夢は、孫と一緒に『これダネッ!』を見て『昔じいちゃん、この番組やってたんだよ』と自慢すること(笑)」と語った。

歴代MCから次々と熱い言葉を託された松山は「いやぁ……重たいです(笑)」と苦笑しつつ、「裏を返せばそれだけ先輩たちが『これダネッ!』を愛しているんだなと。プレッシャーや責任を持ちつつ、今度は我々がバトンを受け継いで、さらに進化させていく」と決意を新たにした。

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