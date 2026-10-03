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2026.10.03 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 1 0
楽天 0 1 0 0 1 0 2 4 0

  • OUT

    6番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 Ｃ・マッカスカー ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー辰己 涼介 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    4番 YG安田 空振り三振 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    オ0-2楽

    1番 中島 大輔 センター犠牲フライ 楽天得点！ オ 0-2 楽 2アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 太田 光 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 空振り三振 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 若月 健矢 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 横山 聖哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 廣岡 大志 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 宗 佑磨 ファーストヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 小郷 裕哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 太田 光 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 横山 聖哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 黒川 史陽 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 村林 一輝 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    オ0-1楽

    5番 Ｃ・マッカスカー 左中間ホームラン 楽天得点！ オ 0-1 楽

  • OUT

    4番 YG安田 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 廣岡 大志 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    5番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 紅林 弘太郎 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 辛島 航 に代わって 10番 古謝 樹

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト

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