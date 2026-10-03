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OUT
6番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー ファーストフライ 2アウト
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OUT
1塁ランナー辰己 涼介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
4番 YG安田 空振り三振 1アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 紅林 弘太郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 麦谷 祐介 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 宗山 塁 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
オ0-2楽
1番 中島 大輔 センター犠牲フライ 楽天得点！ オ 0-2 楽 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
8番 太田 光 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 黒川 史陽 空振り三振 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 若月 健矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 横山 聖哉 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 廣岡 大志 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
5番 宗 佑磨 ファーストヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 YG安田 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 小郷 裕哉 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 太田 光 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 麦谷 祐介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 横山 聖哉 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 黒川 史陽 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 村林 一輝 サードゴロ 2アウト
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OUT
オ0-1楽
5番 Ｃ・マッカスカー 左中間ホームラン 楽天得点！ オ 0-1 楽
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OUT
4番 YG安田 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 廣岡 大志 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 紅林 弘太郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 辛島 航 に代わって 10番 古謝 樹
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト
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