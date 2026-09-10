メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ニュータイプ覚醒」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年9月10日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2027年3月発送予定。

2027年3月発送予定「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ニュータイプ覚醒」(9,350円)

ガンダムの世界観から兵隊、兵器、ビークルなどに焦点をあてたシリーズとして、独自の世界観で人気の「GUNDAM MILITARY GENERATION(G.M.G.)」。

「G.M.G. COLLECTION」より今回のEX弾は、第34話「宿命の出会い」よりニュータイプを印象づける有名なシーンが商品化。シャア・アズナブルとララァ・スン、戦場ではない場所から状況を見つめる二人のニュータイプが、ソファにくつろぐ印象的な姿で登場する。

サイド6の一室において、実況中継されるホワイトベースの戦いから、画面には映っていないはずのガンダムパイロットの“ニュータイプとしての覚醒”を感じ取るララァ。ソファに腰かけるララァには、差替え用下半身パーツが付属し、交換する事でリラックスした佇まいを演出する。

シャアは、TV版のヘルメットを脱いだマスク付き頭部に加え、劇場版『機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編』を再現する素顔の頭部パーツも付属する。

セット専用パーツやソファでの印象的なシーン再現に加え、キャラクター単体でも現在発売中のキャラクターとあわせて劇中の様々なシーンを楽しむことが可能。4inchに込めたガンダムワールドの広がりを堪能したい。

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