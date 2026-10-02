江崎グリコは10月5日に、新商品「アイスの実＜アサイーミックス＞」(希望小売価格308円前後)を全国で発売する。昨年発売の商品をリニューアルしたもので、アサイーのコク深さがひと粒にギュッと凝縮したような味わいに進化している。

濃厚でコク深くなった新商品

「アイスの実＜アサイーミックス＞」は、従来品よりアサイーの濃度を高めるなど、レシピ全体を刷新して開発した新商品。アサイーピューレに加えて、コク深いアサイーエキスを新たにブレンドし、バナナの果肉、ほかのフルーツの果汁も組み合わせた。

江崎グリコ 健康イノベーション事業本部の山下涼帆氏は「アサイー本来の、濃厚でコク深い味わいが楽しめる商品に仕上がりました。リフレッシュしたいときに、またリラックスしたいときに。間食として、ヨーグルトやグラノーラと合わせて召し上がるのもオススメです。様々なシーンでお楽しみいただけたら」とアピールする。

江崎グリコ 健康イノベーション事業本部 健康事業マーケティング部の山下涼帆氏

そもそもアサイーは、美容や健康に気を使う女性の間でも人気となっている。そこで「アイスの実＜アサイーミックス＞」では、幅広いターゲット層のなかでも「常に自分のペースを保ったまま、穏やかかつ前向きに過ごしたいと思っている20～40代女性」をボリュームゾーンとして狙っている。商品のコンセプトは、ズバリ「健康素材をおいしく手軽に取り入れられる素材凝縮ひとくちジェラート」。

江崎グリコ 健康イノベーション事業本部の吉村真氏は、配合のこだわりについて「アサイー本来の素材風味を、より感じられる設計に変更しました」と説明する。

江崎グリコ 健康イノベーション事業本部 商品開発部マネージャーの吉村真氏

「ヘルシー素材として知られるアサイーから抽出したエキスを配合し、アサイー量をアップしました。ひと粒、口に放り込むだけで気持ちが満たされ、リフレッシュできます」と吉村氏。なお製造にあたっては、良質なアサイー原料を選定するところからこだわっていると明かす。

これにより、江崎グリコが2026年秋冬ラインナップとして展開する「アイスの実」は6種類(8フレーバー)となった。吉村氏は「どの商品も、素材の味わい、おいしさをギュッと凝縮した仕立てとなっておりますので、そのあたりを楽しんでいただけたら」と紹介している。

パッケージのイメージ

メディア説明会では、「アイスの実」を食べ比べる機会を得た。どの商品も、ひと粒、口に入れた瞬間に素材の風味が広がっていく。「アサイーミックス」、「ぶどうマスカット」、「濃密りんご」は、ジュワッとした果汁感に気分がリフレッシュされる思い。「とろけるカフェオレ」、「Wジェラート ＜苺・ミルク＞」、「大人のショコラ」は、上品な甘さにちょっとした高揚感が訪れる。仕事や家事の合間の気分転換に、作業の手を止めずに片手でサッと口に放り込む――。そんな手軽さで味わっても良さそうだ。