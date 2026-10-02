Mizkanとパルは9月28日～10月15日にかけ、「がんばりすぎない 満足ごはん by.カンタンスリコ」を全国の3COINS店舗(一部店舗を除く)で展開している。POPUPイベントを開催中の3COINS原宿本店で、ミツカン「カンタン酢」を使った時短メニューを試食してみよう。

カンタン酢×3COINSで「がんばりすぎない満足ごはん」を提案

共働き世帯の増加により、手間を抑えつつ家族が満足できる食事づくりへのニーズが高まっているなかで、調理前の献立を考える負担が大きい課題として挙がっている。またMizkanの調査では、料理を作る側は時短を求めながらも手間を省くことに後ろめたさを感じる人がいる一方で、食べる側は手間を減らしたごはんにも約6割が満足しているという意識差が確認されたという。

そこでMizkanは、ミツカン「カンタン酢」の“1本で味が決まる”強みと、3COINSの調理グッズを組み合わせ、調理の手間だけでなく献立を考える負担も軽減することを狙い、今回のコラボを企画したそうだ。

店頭では3COINSのキッチンアイテムとミツカン「カンタン酢」を組み合わせた“がんばりすぎない満足ご飯レシピ”を配布中。コラボ期間中は、全国の3COINS+plus店舗(3COINS+plusイクスピアリ舞浜店を除く)と3COINS原宿本店で、対象商品を含む合計1,650円以上の商品を購入した方に、「カンタン酢」(500ml)1本がプレゼントされる。各店舗の配布予定数に達し次第終了となる。

3COINS原宿本店内には特設スペースが設けられている

さらに10月1日～10月7日は、3COINS原宿本店にてPOPUPイベントを開催。入り口が“カンタンスリコ”ののれんで彩られているほか、店内には特設ブースを用意。POPUP期間中は、同店内で合計2,000円以上の商品を購入した方のうち、各日先着150名に「カンタン酢」ぷっくりシールが配布される。店内のすべての商品が対象で、なくなり次第終了となる。また10月3日まで、レシピ診断を体験した方を対象に、「カンタン酢」オリジナルグッズが当たる抽選会も行われる。

3COINSの調理グッズとミツカン「カンタン酢」で簡単レシピ

そんな3COINS原宿本店で、“がんばりすぎない満足ご飯レシピ”の試食会が行われた。調理を担当したのはMizkan 家庭用事業統括グループ 家庭用事業本部 調味料事業部 調味企画1課の本杉萌絵氏だ。

「鶏もも肉のさっぱりレンジ煮」は、3COINSの「ビストロヌードル」を使った料理。鶏もも肉にフォークで穴を空けてビストロヌードルに入れたら、カンタン酢・大さじ4および、しょうゆ・大さじ1と1/2を目分量で加え、電子レンジ(600W)で6分加熱、さらに裏返して2分加熱したらできあがり。

「やみつき無限ブロッコリー」は、3COINSの「耐熱保存容器」を使った料理。ブロッコリー1株を小房に分け、茎は外側の皮をむいて短冊切りにする。耐熱保存容器に入れ、ふたをして電子レンジ(600W)で3分加熱。火が通ったら、カンタン酢・大さじ3、しょうゆ・小さじ1、おろしにんにく・小さじ1/2を加えて和え、すりごま・小さじ1を振ったら完成だ。

「なすのミートソースパスタ」は、3COINSの「パスタメーカー」を使った料理。1センチの輪切りにしたなす1本と、合い挽き肉・60グラム、スパゲティ・100グラム、水・250ml、オリーブオイル・大さじ1/2を湯切りカゴを外したパスタメーカーに入れ、ふたをして電子レンジ(600W)で8分加熱。さらに、カンタン酢・大さじ2、ケチャップ・大さじ2、おろしニンニク・小さじ1を加えてよく混ぜ、ふたを外して3分加熱すればOK。お好みでドライパセリを飾ればさらに味が引き立つ。

本杉氏は、「今回はすごく適当に作るので、もし気になる方いたら測っていただけたらなと思いますが、『カン、タン、酢』くらいの感じで大丈夫だと思います!」と話しながら調味料を振りかけていたが、お肉もブロッコリーもナスもしっかり味が染み込み、柔らかな食感でいただくことができた。

3COINSに突撃依頼!? コラボ実現の経緯と狙い

最後に、Mizkanの本杉氏と、3COINSを運営するパル 東京本社 第4事業部 3COINS PRの小林梨瑚氏に、今回のコラボについて伺ってみよう。

――今回のコラボはどのような経緯で生まれたのですか?

本杉氏：パルさんとのコラボ企画は今回で3度目になるのですが、実は私自身が週1回は必ず店舗を訪れるほど3COINSさんの大ファンで、カンタン酢を組み合わせることで、さまざまなキッチングッズを活用した自炊提案ができるのではないかと考えました。

――本杉さんが3COINSに突撃して企画が実現したと伺ったのですが……

本杉氏：はい(笑)。まだ新入社員なんですけど、3COINSがすごく好きでぜひコラボさせていただきたいという思いをお伝えしたときに、担当者の方もお酢が好きで、笑顔で話を聞いてくださって。

小林氏：今日は担当者が不在なのですが、「すごく突然の依頼でとてもびっくりしたが、話を聞いて心が決まった」と話していました(笑)。

――3COINSのこれまでの調理グッズの中で、とくに人気の高いアイテムは?

小林氏：ひとつは電子レンジ調理器です。電子レンジで魚やお肉を焼くことができるアイテムで、とくに海外の方からも人気のアイテムとなっています。もうひとつはオイルスプレーボトルと液体ミニスプレーボトルで、カンタン酢を詰め替えて使う用途にも非常におすすめです。

――紹介されたメニューのなかで、カンタン酢ならではの手軽さをもっとも感じられるレシピは?

本杉氏：「鶏もも肉のさっぱりレンジ煮」がイチオシのメニューですね。使うのはカンタン酢と醤油だけ、しかも目分量でいいので、カンタン酢の価値が最大限に活かされているレシピだと思います。

――レシピ開発で工夫された点、苦労した点があればお聞かせください。

本杉氏：当社のレシピチームと共同しまして、主菜、副菜、すべてバランスよくお伝えできるように工夫しました。また、材料と工程をなるべく少なくしつつ、だれが作っても同じようにおいしい料理ができるよう、何度も試作したり、私自身も家で作ったりしながら開発しました。カット済みの野菜やお肉などをそのまま使い、いかにシンプルに美味しくするかにこだわりました。

小林：3COINS PRチームのメンバーみんなでいろんなメニューを実際にそれぞれ作ってみて、実際にとても美味しくできたので、ずっと楽しみにしてました!

――今回のPOPUPを通じて、来場者に伝えたいことは?

本杉氏：私がずっと感じていた3COINSグッズの便利さとカンタン酢の手軽さの相性を知ってほしいというのがひとつ。もうひとつは「頑張らなくても、日々の自炊で満足できるご飯がレンチンだけで作れる」ということですね。

調理する側はやっぱり「レンチンだけで済ませて本当に良いのかな?」と気にしてしまうところがあるのですが、調査などでも表れているとおり、食べる側は気にしていないんです。今回のタイアップ企画などを通して「楽でいいんだ!」と伝わると嬉しいなと思っています。

小林氏：3COINSでは調理がラクになるグッズを取り扱っているものの、おいしい味付けは食事の中でやはり最大のポイントだと思います。調理グッズとカンタン酢で作るレシピが、忙しい毎日を少しでも楽にしたいという方に届くと良いなと思っています。

――お料理もとてもおいしかったです。お話しいただきありがとうございました!