気仙沼の「海の子 ホヤぼーや」に会いに行こう! 10月4日、ないわん広場で「あったげホヤぼーや2026」が開催される。探検隊姿でのグリーティングやチェキ会、一緒に歌って踊るステージのほか、クリスマスにおうちへ来てくれる訪問チケットをかけたじゃんけん大会も。

全国から年賀状1,727通! 今年は探検隊姿で登場

気仙沼市の観光キャラクター「海の子 ホヤぼーや」は、全国にファンを持つ人気者。2026年には全国各地や台湾から、計1,727通の年賀状が届いた。

そんなホヤぼーやが、今年はハロウィンシーズンにちなんだ探検隊風のコスチュームで登場。グリーティングでは、一緒に写真を撮ったり、触れ合ったりできる。

チェキ会は10:35～10:55、11:30～11:50、12:40～13:00の3回で、各回抽選で20名が参加できる。希望者は開始前にステージ前で抽選参加券を受け取り、開始時間までに集合しよう。

じゃんけんに勝つと、クリスマスにおうちへ!?

見逃せないのが、13:50～14:10の「訪問チケット争奪! じゃんけん大会」。優勝者のおうちに、クリスマスシーズンにホヤぼーやが会いに来てくれる企画だ。

14:25～14:50には「ALL HOYA FRIENDS!」ステージショーも。ホヤぼーやや海の子ガールズ(SCK GIRLS)と一緒に歌って踊れる。4.8(フォー・ヤー)にちなんだミニゲーム「HAPPY HOYA WEENチャレンジ」では、クリアすると限定ステッカーがもらえる。景品がなくなり次第終了となる。

ホヤぼーやの歌を手がけたタマ伸也も登場

12:00～12:30のフレンドシップステージでは、ホヤぼーやと縁のある人々が出演する。スペシャルゲストは、ホヤぼーやのテーマソング「ホヤぼーやのうた」も手がけたタマ伸也。コミックバンド「ポカスカジャン」のボーカル&ギターとしても知られる。

スペシャルゲストのタマ伸也

グッズ探しも、写真撮影も楽しもう

会場にはホヤぼーやグッズショップや飲食店が集まり、ファンアート展示やフォトスポットも設置予定。自分なりの「ホヤぼーやコーデ」で訪れるのも楽しそうだ。

会場では、オフィシャル限定の「ホヤぼーやふわふわカチューシャ」「ホヤぼーやペンライト」も販売する。当日購入するには、事前に「ホヤぼーやプラス」への登録が必要となる。

合言葉は「トリック・ホヤ・トリート!」

会場入口のスタッフに合言葉「トリック・ホヤ・トリート!」と伝えると、先着500名に「なりきりホヤぼーやグッズ」をプレゼント。2026年版のホヤぼーやからのお返事年賀状を持参すると、限定ピンバッジももらえる。

開催時間は10:00～15:00、参加費は無料。会場のないわん広場は、宮城県気仙沼市南町海岸1-14。雨天決行、荒天中止となる。参加方法や最新情報は公式イベントページで確認を。写真を撮って、踊って、遊んで、ホヤぼーやと秋の一日を楽しんでみてはいかがだろうか。