ご存じの方も多いかもしれませんが、コンビニのレジ横のホットスナックはまとめて何個かずつ揚げています。そして売れるまでの間は透明な保温ショーケースに並べられています。揚げ物は当然揚げたてが美味しいわけですが、様々な商品を売っているコンビニでは都度上げるわけにはいかないのが現実。しかし「揚げたてのななチキが食べたいんだ!」と思ったこと、ありますよね……? 実は裏技があるらしいので、試してみました。

セブン-イレブンのお買い物アプリ『7NOW』知ってる?

その裏技とは、セブン-イレブンのお買い物アプリ『7NOW』のモバイルオーダー機能を使うことです。『7NOW』は、自宅にいながらにしてセブン-イレブンの商品を届けてもらえる「デリバリーサービス」機能が有名ですが、この9月からは、商品を事前予約して受け取れる機能が搭載されました。

事前予約できるのは、レジ横のホットスナック、クリスマスケーキやおせち、オードブルなど。アプリをダウンロードしていれば、名前・電話番号・メールアドレスを入力するだけですぐに注文が可能です。

実は店頭で「ななチキの揚げたてをください」と言えば揚げたてを提供してもらえるそうなのですが、人によっては店員さんに直接言いづらい方もいますよね……(筆者は絶対に言えないタイプです)。そんな方でも7NOWアプリから予約注文すれば揚げたてを用意してもらえるというわけ。もちろん、事前予約をすることで揚げてもらっている間の待ち時間も削減できるので、仕事帰りに揚げたてをピックアップすることもできて便利ですね。

実際に『7NOW』アプリでななチキを予約してみた

それでは実際に『7NOW』アプリでななチキを予約してみましょう。まずは『7NOW』アプリを開き、上部中央の「モバイルオーダー」をタップします。一番近い店舗が表示されるので、良ければ「この店舗で注文する」、異なる店舗がよければ「店舗を選びなおす」をタップします。その場合、地図上で受け取りたい店舗を選ぶことができます。店舗を選ぶと商品を選べるようになるので、欲しい商品のジャンルから選択しましょう。

初めて使う場合でも感覚的にわかりやすいです

ななチキを予約したい場合、「揚げ物」のカテゴリーから「ななチキ」を選択、「カートに入れる」をタップします。他にも購入したい商品があればカートに一緒に入れましょう。受け取り時間が表示されます。この時間を指定することはできないようです……。大抵10分後が多いようでしたので、お店につく10分前くらいに予約注文するとちょうど出来立てを受け取ることができそうですね。

その後決済を行うと、注文がお店に送信されます。注文した商品が今どんな状態なのかはアプリ上に表示されるので安心です。常に見ていなくても、受け取り可能になると通知が来ます◎レジで受取番号を伝えて商品を受け取りましょう!

受け取り可能になるとアプリの通知が来る

揚げたてのななチキにハマりそう!

ちょうど商品が用意できたくらいにレジに向かうと、店員さんが袋に入れた状態で待機してくれていました。

揚げたてのななチキは表面が香ばしくカリカリしている気がします……!

表面のカリカリ度合が違う気がする

ななチキの好きなところは中がジューシーなところなんですよね。ここはおそらくセブンの担当者の方がこだわっているんだろうな～と思います。

ジューシーさに感動! 揚げたてななチキにハマりそうです

揚げたてを食べたい時はもちろん、「ななチキを10個買いたいけれどお店に用意されているかわからないので不安」といった場合にもモバイルオーダー機能は便利です! 食べたい商品を食べたい時に受け取れる7NOWアプリ、ぜひ一度使ってみてくださいね。