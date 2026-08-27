今年7月、北海道に本社を構えるITソリューション企業のHBAは、2026年および2027年に入社予定のベトナム人学生4人を札幌に招き、3泊4日の日程で内定者研修を実施した。2日目の午後には、「生成AI研修発表会」と題した学生たちによるプレゼンテーションの機会が設けられ、日本語でAIに関する研究成果を発表した。

プレゼン準備中の様子

HBAでのコミュニケーションを見据え日本語でプレゼン

生成AI研修発表会の様子

「初めまして、私はグエンと申します。ハノイ工科大学を卒業しました。本日は発表の機会をいただき、ありがとうございます」

プレゼンテーションを行ったグエンさん

日本語での挨拶のあと、グエンさんは会社から課題として与えられた『知識をリンクさせ、思考を加速する The LLM-Wiki Second Brain Architecture(セカンドブレイン構築)』と題する研究成果の発表を始めた。プレゼンテーションもすべて日本語。まもなく同僚としてともに働く日本のエンジニアとのコミュニケーションには、日本語が欠かせない。だからこそ、研究と並行して日本語も学習してきた。

内定者たちは入社後を見据えて日本語でのプレゼンに挑んだ

プレゼンテーションを終えると、現役のエンジニアから「マシンやサーバーの性能が上がったら、さらに処理する量は増えるのか」など、実際の業務に即した質問が飛ぶ。それらへの回答を経て、1人あたり約30分の発表が終わった。

4人が入社後に所属するHBA イノベーション推進室の長濱立朗室長は、発表を「まとめ方が素晴らしかった。課題からどういうプロセスで、最終的なデモに至る結論を導き出したのかが、非常に分かりやすかった。(実際の)業務に入ってからも生かしてほしい」と、期待を込めて総評した。

HBA イノベーション推進室の長濱立朗室長

HBAがベトナム人学生の採用に動いた背景とは?

2025年7月、HBAの白幡一雄社長らがベトナムを視察したことをきっかけに、現地の学生を対象とした採用が本格的に動き始めた。HBAでは、これまでも業務の一部をベトナム企業に委託(オフショア)してきた経緯があり、現地のIT人材に対する信頼感もあったという。現地で社員募集を開始し、応募者の中から書類選考を経て、面接で人柄や意欲、日本への対応力を確認。昨年10月に4人が内定した。

4人は2026年および2027年に入社予定。今年2月にはHBAの社員がベトナムに赴き、内定者対象の“保護者会”を開催し、家族と離れて暮らすことへの不安の解消にも取り組んだ。

HBAの白幡一雄社長

採用に関わってきたHBA 経営企画本部 経営企画室 経営企画グループ主任の野田龍之介さんは「技術力に関しては、非常に優秀な方ばかりで、(面接試験に臨んだ応募者に)ほぼ差はありませんでした。皆さん朝から晩まで勉強・研究をしているような学生で、業務でAIを使うイノベーション推進室に合った人材を選びました」と話す。

HBA 経営企画本部 経営企画室 経営企画グループ主任の野田龍之介さん

今回の研修では、グエンさんが「セカンドブレイン構築」、チャンさんが「RAG(検索拡張生成：信頼できる情報を基に生成AIで回答を生成する手段)精度最適化」、ダットさんが「テスト自動化環境の構築」、ズイさんが「OpenClawによるAIオーケストレーション」というAI関連の課題に挑み、いずれも高い評価を得た。

RAGの精度をテーマとしたチャンさん

テスト自動化に関するプレゼンを行ったダットさん

「私たちIT企業にとっても、海外の優秀な人材と共に働く機会は今後ますます増えていきます。将来を見据えて今からしっかりと準備し、毎年少しずつ採用実績を重ねていきたい」と語る野田主任。エンジニアが不足してからあわてて採用を始めるのではなく、“海外からやってきたエンジニアと一緒に働くことが当然である”という社内の空気を早期に醸成し、“その時”が来た際に、スムーズに業務をシェアできる環境づくりを進めることも、今回のチャレンジの理由だ。

不安を取り払うサポートで充実した就業環境に

3泊4日の研修中には、入社後の給与や会社のサポート体制、日本のビジネスマナーなどについての説明も行われ、参加した4人全員が「日本で働くイメージができた」とアンケートに回答した。

ダットさんは、会社や札幌市内の見学を通じて、入社後の仕事や生活を具体的にイメージできたという。また、日本とベトナムの違いについて、「日本は、お客様一人ひとりに対して丁寧で細やかな対応をしており、相手の立場に立って行動する姿勢がとても印象的でした」と話した。

一方、チャンさんは、日本の環境について「徐々に慣れてきました」と話し、研修中にさまざまな日本の食を楽しんだことも振り返った。ズイさんは、日本のビジネスマナーやルールに沿った仕事の進め方が印象に残ったという。4人にとって、日本での仕事や生活をより身近に感じる機会となったようだ。

野田主任は、外国人社員と働くことが当たり前になる将来を見据え、「その時にアレルギー反応を起こさないような会社の土台を、今からしっかりと作り上げていきたい」と語る。さらに、HBAで日本のビジネスを経験した人材がベトナムに戻り、現地の技術者とともに新たな拠点をつくる将来構想にも触れ、「一緒にこの会社をもっと大きくしていけたら、この上ない幸せです」と締めくくった。