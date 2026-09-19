イトーキは、北海道大学とHBAを迎えた共催セミナー「働きたいと思われる会社は何が違うのか―学生・企業・空間の視点から考える採用・定着のヒント」を、10月8日にイトーキ札幌オフィス「ITOKI DESIGN HOUSE SAPPORO」にて開催する。参加費は無料で、事前登録制。

同セミナーでは、「働きたいと思われる会社」の条件について、学生・企業・オフィス空間という3つの視点から考察。13時から14時30分まで／16時30分から18時までの2部制で、いずれの回も北海道大学・HBA・イトーキによるクロストークセッション（約50分）、イトーキ札幌オフィスの見学ツアー（約40分）を実施する。

クロストークセッションに登壇するのは、北海道大学 教育イノベーション機構 キャリアデザインセンター学部・修士就職支援ユニット長の川上あき氏、HBA 経営企画本部 ファシリティ管理室 次長の皆川修子氏、イトーキ ワークスタイルデザイン統括部 第1デザインセンター センター長の星幸佑氏。

働き方や職場環境に対する価値観が多様化するなか、「若手は企業のどこを見ているのか」をテーマに、学生の就職動向や企業の取り組み事例、オフィス改革の実践例を交えながら、採用と定着につながる施策のヒントを探る。

第1部に登壇する3名

参加費は無料で事前登録制。定員は各回20名で、人材確保への対応や、社員同士のコミュニケーション・組織間のつながりを課題とする企業担当者にとって役立つ内容だという。会場は北海道札幌市中央区のITOKI DESIGN HOUSE SAPPORO。申し込みは特設ページから行える。

イベント開催概要