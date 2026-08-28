「北海道大学創基150周年記念講演会 in 札幌『光は、北から 北から、世界へ』」が8月6日、札幌・北海道大学学術交流会館講堂で開催された。主催は北海道大学創基150周年記念事業企画運営委員会、共催は化学反応創成研究拠点(ICReDD)と読売新聞北海道支社。

北海道大学(以下、北大)ユニバーシティプロフェッサーで、2021年にノーベル化学賞を受賞したベンジャミン・リスト氏と、北大工学部卒業生の石井裕氏が登壇。石井氏は現在、アメリカのマサチューセッツ工科大学(以下、MIT)メディアラボの副所長を務め、形のない情報に直接触れることを可能にする「タンジブル・ユーザインタフェース」(以下、TUI)の研究を進めている。

化学・工学の分野で、世界にイノベーションをもたらしてきた2人の講演には、抽選で選ばれた約250人が北海道内外から来場し、約2時間半にわたって講演に耳を傾けた。

8月6日、「北海道大学創基150周年記念講演会 in 札幌『光は、北から 北から、世界へ』」が開催された

ノーベル化学賞・リスト氏が語る、研究への情熱

先に演台に立ったリスト氏は、アミノ酸の一種「プロリン」を用いた有機触媒反応を2000年に報告。金属を用いる触媒などに比べ、シンプルで低コスト、環境負荷も抑えられる有機触媒の可能性を切り開いた。こうした不斉有機触媒の開発が評価され、アメリカ・プリンストン大学のデイヴィッド・マクミラン教授とともに、2021年のノーベル化学賞を共同受賞した。有機触媒は、医薬品研究などにも広く利用されている。

ドイツ マックス・プランク石炭研究所所長 北海道大学ユニバーシティプロフェッサー ベンジャミン・リスト氏

『Enthusiasm: A Torch to Lighting up Your Life』をテーマに講演したリスト氏は「常識外れなアイデアなしに、革命的な発見はありえない。Apple共同創業者のスティーブ・ジョブズが言うように、世界を変えられると本気で信じるクレイジーな人たちこそが、本当に世界を変えるのだ」と、語った。

また、フィッシャー・トロプシュ法(一酸化炭素と水素から液体燃料を合成する技術)や、光触媒を使った人工光合成(太陽エネルギーと二酸化炭素、水から化学品を生み出す技術)にも触れ、「持続可能なエネルギーを生み出すことによって、新しい産業が生まれると確信している。どんな挑戦であっても、少なくとも誰かが『それはできない』ということを証明するまでは、前に進むべきだ」と、自らの研究成果と今後の可能性について情熱的に語った。

デジタルと現実をつなぐ、石井氏の挑戦

5歳から札幌で育ち、札幌南高等学校から北大を経て、MITで自らの研究を続けている石井氏は、『未踏峰連山』を講演のテーマに掲げた。

現代のコンピュータでは、画面上のアイコンや文字を操作するGUI(グラフィカル・ユーザー・インタフェース)が一般的だ。一方、石井氏が提唱するTUIは、目に見えないデジタル情報に「触れる形」を与え、実際の物体をつかむ、動かす、並べる、組み合わせるといった身体的な行為によってコンピュータを操作する。「人・ビット(デジタル情報)・物質世界」をシームレスにつなぎ、デジタル世界と物理世界を結びつける研究を続けてきた。

MITメディアラボ副所長 石井裕氏

この技術が普及すれば、コンピュータは「画面の中にあるもの」から「私たちの生活空間そのもの」へと広がっていく可能性がある。都市計画や災害のシミュレーション、教育、ゲーム、医療など、身体感覚と結びつけて情報を扱う技術も実用化されている。

NTTヒューマンインタフェース研究所時代の1992年には、遠隔地にいる相手と目を合わせながら共同作業ができる「クリアボード」を開発。1995年にMITメディアラボに移った後も、新たな研究を打ち出し、現在は物理的にも時間的にも離れたものを身近に感じられる技術『テレアブセンス』に挑んでいる。

石井氏は「存在しない山を自分で創造して、海抜0から作り上げるのが造山です。改良も大事ではあるけれど、本当のパイオニアならば山を作ろうじゃないか。一つの山ができたら、その山を降りて、次の山を創って登り続ける。それが僕の夢であり理想です」と、生涯のテーマである『未踏峰連山』について語った。また『出杭力』という言葉を使い、「出る杭は打たれるが、『出過ぎた杭』は誰にも打てない」と、圧倒的に突出する力の大切さを説いた。

2人の言葉に刺激、HBA社員が感じたこと

HBAと北大は2025年12月、北海道内の地域課題や社会課題を主体的に発見・解決できるソーシャルアントレプレナー(社会起業家)の育成を目的とした包括連携協定を締結した。同協定では、次代を担う若者の挑戦する心や、新たな価値を生み出す力を育むことを重視している。今回の講演会も、そうした思いと重なる意義のある機会であることから、HBAはその趣旨に賛同し、協賛に至った。

当日は、約30人の社員が来場し、2人の熱意あふれる講演に刺激を受けた。会場にはブースも設け、来場者に北大との取り組みや同社の事業を紹介した。

講演会の会場入口に設置されたHBAのブース

社内システムの管理業務を担う経営企画本部の大山勇気さんは「お二人の挑戦し続ける姿勢に刺激を受け、『若い世代も負けていられないな』と仕事への意欲が湧きました。ITの分野でも新しい技術が生まれる中で、『何事にもトライしていかなければいけない』と感じました」と話す。

なかでも、石井氏の『造山力』が心に残ったといい、「AIの活用が進む今の社会だからこそ、問題提起を人間が行い、進んでいかなければいけないと考えさせられました」と振り返った。

クラウドビジネス本部でハードウェア保守作業に従事する平田瑛太郎さんは、「リスト先生の底知れない情熱と好奇心、石井先生の研究に貪欲に取り組む姿勢に大きな刺激を受けました。自分の仕事に対する姿勢を見つめ直す良い機会になりました」と、講演会を振り返った。