星野源、Mrs. GREEN APPLE、timelesz、福山雅治…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月8日（土）付）

■10位：新しい学校のリーダーズ「Take Me with You」
初登場！ 7月24日に配信リリースされた4枚目のフルアルバム『From Tokyo with Love』に収録されている楽曲で、一般社団法人渋谷未来デザインが主催する「GO GLOBAL」プロジェクトのキャンペーンソングに起用されています。
■9位：M!LK「You!Joy!Parade!」
先週2位から7ランクダウン↓ 5ヵ月連続リリース企画の第4弾として7月17日に配信リリースされた楽曲が3週連続でランクイン。9月16日（水）には、ファーストミニアルバム『LOVE ENG!NE』がリリースされます。
■8位：TOMOO「大人になったら」
初登場！ 7月29日にリリースされた新曲で、「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション」の主題歌になっています。
■7位：CLASS SEVEN「アイノーヒーロー」
初登場！ 令和7年7月7日に配信デビューしたTOBE所属の7人組男性グループが、7月27日にリリースしたサードシングルです。
■6位：AKASAKI「トンチンカン」
初登場！ 20歳の大学生シンガーソングライター・AKASAKIが、7月23日にリリースしたメジャーデビュー曲。10月には、日本人男性ソロアーティスト史上最年少となるワールドツアー「AKASAKI 1st World Tour "ONIGIRI"」の開催も決定しています。
■5位：福山雅治「邂逅」
先週6位から1ランクアップ↑ 8月10日（月）配信リリースの新曲が2週連続でランクイン。同曲は、映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」の主題歌です。
■4位：timelesz「消えない花火」
先週8位から4ランクアップ↑ 7月29日にリリースされたニューシングルが2週連続でランクイン。
■3位：Mrs. GREEN APPLE「Brand New」
先週1位から2ランクダウン↓ 7月13日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版主題歌が4週連続でランクイン。
■2位：離婚伝説「大空港」
初登場！ 7月24日に配信リリースされた新曲で、テレビドラマ「大空港～GATE24～」（テレビ朝日系）の主題歌として書き下ろされた楽曲です。
そして、今週の第1位は……？
■1位：星野源「好き」
先週7位から6ランクアップ↑ 7月29日に配信リリースされたドラマ「君の好きは無敵」（TBS系）の主題歌が2週連続でランクイン。
――ほかにも、番組ではゲストパートにシンガーソングライター・バーチャルYouTuberのぼっちぼろまるさんが登場！ 8月19日（水）にCDリリースされる新曲「ロマンティックがほしいなら feat. 小坂菜緒, 正源司陽子, 藤嶌果歩 (日向坂46)」などについてお話を伺いました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00～13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ