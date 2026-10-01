回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は10月1日～21日の期間中、人気ネタを楽しめる「ごちそう贅沢よくばりプレート」を、かっぱ寿司全店にて店内飲食限定で販売する。

「ごちそう贅沢よくばりプレート」は、濃厚な「うに」の旨みを、海苔で包んで味わう「うに包み」と、大葉の香りがうにの旨みを引き立てる「うににぎり」で楽しめるほか、「サーモンいくらのせ」「むらさきいか刻み昆布のせ」、定番の「赤えび」といった、人気の海の幸を一度に堪能できる贅沢な一皿。価格は790円。

また、ごち寿司シリーズでは、大とろや中とろ、うに、いくら、北海道産ほたてなど、人気の豪華ネタが登場。「かっぱの極みごち寿司」(1,290円～)では、大とろ・大切りまぐろ・活〆真鯛柚子塩・北海道産ほたて・赤えび・上煮穴子一本の豪華六貫が一皿に集結。

そのほか、大とろ・中とろ・大切りまぐろの三貫を楽しめる「贅沢まぐろ 至福の三貫」(690円～)、うに三貫で仕立てた「贅沢 うに三昧」(790円～)、贅沢うに・贅沢とろぶつ・贅沢いくらが揃った「贅沢 軍艦三昧」(690円～)もラインアップされている。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。