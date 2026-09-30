アサヒビールは10月1日から、「アサヒスーパードライ」の新TVCM「刷新 BEER is DRY！ ビールのど真ん中へ。」篇を放映する。阿部寛、長澤まさみに加え、新たに横浜流星、ONE OK ROCKのTaka、山田杏奈を起用。CM楽曲にはONE OK ROCKの「We are」を使用する。

「アサヒスーパードライ」新TVCM「刷新 BEER is DRY！ ビールのど真ん中へ。」イベントにて、山田杏奈さん

5人が「BEER is DRY！」を宣言

新CMは、冷やすほど特長である「辛口のうまさ」が引き立つという、刷新した「スーパードライ」を訴求するもの。阿部、長澤、横浜、Taka、山田の5人が商品を手に持ち、新たなブランドメッセージ「BEER is DRY！」を力強く宣言する様子を描く。

「冷え」に着目し、中味・パッケージを刷新

「スーパードライ」は1987年に発売。「さらりとした飲み口、キレ味さえる辛口の生ビール」をコンセプトに、品質向上に取り組んできた。2022年には、発売以来36年目で初めて中味・パッケージ・コミュニケーションを同時に刷新した。

2025年からは、「冷え」に着目した取り組みを強化。「キンキンに冷えた状態で最高にうまいスーパードライの辛口」を目指し、2026年8月上旬の製造分から「アサヒスーパードライ」「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」の中味・パッケージを刷新した。「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」も10月6日からリニューアル発売する。

新たなブランドコミュニケーションは「BEER is DRY！ ビールのど真ん中へ。」。キンキンに冷えた状態で「辛口のうまさ」を最大限に実感できるという「新・辛口」の魅力を伝え、刷新した「スーパードライ」の飲用喚起を図る。