回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は10月1日より、創業の地・長野市とのコラボレーションフェア「長野市フェア かっぱと一緒にサステナビリティ」を、長野県、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県のかっぱ寿司店舗で開催する。

長野県長野市は、1979年8月に1号店を開業した創業の地。本フェアでは、10月1日～21日までの第1弾と、10月22日～11月11日までの第2弾の2回にわたって、長野市産の果物を使用したスイーツやサラダ軍艦といった地域の魅力あふれる食材を活かした商品を、長野県ならびに1都3県の店舗で展開する。

第1弾(10月1日～21日)

10月1日～21日に開催される第1弾では、長野県が開発したぶどうで、種がなく皮ごと食べられる品種のクイーンルージュと、同じく種なしで皮ごと食べられるシャインマスカットの2種類のぶどうを使用したデザート「クイーンルージュ&シャインマスカット食べ比べ～ミニバニラアイス添え～」(340円)と「クイーンルージュ&シャインマスカット 紅茶ゼリーのパフェ～醤油キャラメルアイス～」(790円)の2品が登場する。

また、大豆を醤油ベースで味付けした長野県の郷土料理「しょうゆ豆」を使用した5貫プレート「創業の地“ながの”5貫プレート」(390円)や「かっぱスティック“しょうゆ豆”」(190円)も用意されている。

第2弾(10月22日～11月11日)

10月22日～11月11日にかけて開催される第2弾では、長野市産のふじりんごを使用したオリジナルの「ふじりんごソース」(60円)が主役に。まずは、りんごそのものの味わいとおいしさを堪能できるスイーツ「ふじりんごと紅茶ゼリーのプレミアムプリンパフェ～醤油キャラメルアイス～」(540円)が登場。

さらに、ふじりんごソースとクリーミーマヨソースを組み合わせたお寿司「合鴨ロース～ふじりんごのクリーミーマヨソース～(二貫150円)」、「えび天にぎり～ふじりんごのクリーミーマヨソース～」(二貫190円)、「サラダ軍艦～ふじりんごのクリーミーマヨソース～」(二貫150円)の3品もラインアップされている。

プレゼントキャンペーン

なお、対象の14店舗にて本フェア対象商品を注文のうえ、店内のPOPに掲載の二次元コードよりアンケートに回答し、会計時に回答完了画面をスタッフに提示すると、各店先着100名にオリジナルぷっくりシールがプレゼントされるキャンペーンも開催される。対象店舗は練馬貫井店、板橋店、アクロスプラザ若葉台店、三鷹店、足立谷在家店、川崎市ノ坪店、都岡店、横須賀三春店、流山店、柏店、市川東大和田店、イオンモール与野店、越谷レイクタウン店、秩父店。

※掲載写真はイメージ。

※一部改装中・休業中店舗は除く。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。