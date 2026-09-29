BACON(べーこん)は10月21日～11月2日、「ミニチュア写真の世界展 in 小田急百貨店新宿店」を、小田急百貨店新宿店7階イベントスペースにて開催する。

同展は、本物と見間違うほど精巧なミニチュア立体作品と写真作品を同時に展示する合同写真展＆物販展。

会場には総勢67組のクリエイターが集結し、新作や新宿初公開の作品を一堂に展示する。注目作品として、制作に7カ月を費やしたミニ厨房庵(@minichuubouantyakitchen)の「カントリーキッチン」や、スタジオブルーエ(@studioblue0318)による街の雑貨店をモチーフにした未公開立体作品、N＝yatsugatake(@nyatsugatake_fanlab)による特設スペースでの100点以上の展示など。

館内では「喫茶・レトロ食堂」「季節の食卓」「森のアトリエ・小屋」の3つのテーマに分かれた特別POP UPエリアを展開する。純喫茶のショーケースや日本の四季の食卓、自然の中の工房など、ノスタルジックで物語性のある展示空間を楽しめる。

物販コーナーでは、人気クリエイターが手掛けるミニチュア雑貨やアクセサリー、フードモチーフのキーホルダーやブローチなどを多数販売する。

時間は10時～20時(最終日は17時閉場)。入場料は800円。