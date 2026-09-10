コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月10日、9月17日～21日に幕張メッセなどで開催する「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）の最新出展情報と会場マップ、イベントステージおよび公式番組の全プログラム・タイムテーブルを公開した。出展社数は過去最多の1,138社で、5日間の会期はTGS史上最長となる。

TGS2026公式ガイドマップの表紙

出展社の内訳は国内540社、海外598社で、海外からは過去最多となる53の国・地域が参加する。史上最大だった前年を上回る出展社数となり、出展小間数は3,999小間にのぼる。来場者数は30万人を見込んでいる。

幕張メッセ全館などを使用、各エリアの会場マップを公開

会場は幕張メッセの展示ホール1～11と国際会議場、TKP東京ベイ幕張ホール。1ホールにはイベントステージとゲームアカデミーコーナー、今年初となるクリエイター専用ラウンジ「TGS Creator Lounge Presented by Twitch」を設置する。

1～8ホールでは一般展示を展開し、9～11ホールにはスマートフォンゲーム、ゲーミングハードウェア、eスポーツ、ゲーミングライフスタイル、AR／VR、オールアクセシビリティなどの専門コーナーを配置する。このほか、ビジネスソリューションコーナー（一部ビジネスデイ限定）や、ビジネスデイ限定のAIテクノロジーパビリオンなども設ける。

インディーゲームコーナーは9～10ホールに設置し、2階エスプラナードでは審査を通過した作品を集めた「SELECTED INDIE 80」を展開する。公式サイトでは、会場全体を立体表示で確認できるデジタルマップも公開している。

屋外にはフードコートを設けるほか、一般公開日の3日間限定でコスプレエリアを開設する。コスプレエリアへの参加には、オンラインまたは現地で販売するコスプレイヤー登録が必要となる。TKP東京ベイ幕張ホールでは、一般公開日限定の「ファミリーゲームパーク」を開催する予定で、詳細は9月11日に発表する。

開会式から「Red Bull Revenge」までステージプログラムを公開

イベントステージは、9月17日9時30分からの開会式で幕を開ける。同日11時からは、CESA会長の辻本春弘氏らが登壇する基調講演「東京ゲームショウ30年の軌跡と、2056年に向けた提言」を実施。15時50分からは国際会議場で、独創的なゲームアイデアを発掘する「SENSE OF WONDER NIGHT 2026」を開催する。

一般公開日の19日には、「ロリポップチェーンソー」の新プロジェクトを紹介するステージや「30周年タイトルトークステージ」を実施。20日は日本ゲーム大賞2026「フューチャー部門」発表授賞式と、「刀剣乱舞 ONLINE」「刀剣乱舞ぱずぎり」の合同スペシャルステージ、21日は「ストリートファイター6」を使用した招待制マッチ「Red Bull Revenge」などを予定している。

公式番組ではカプコンやXBOXなどの配信も

公式番組では、9月11日20時から「30周年タイトルトーク 事前配信番組」第1弾を配信する。15日には日本ゲーム大賞2026「経済産業大臣賞・年間作品部門」発表授賞式、16日はカプコン、17日は「XBOX ゲームショウ 2026 ブロードキャスト」、19日は「TGS RTA CHALLENGE（仮）」、20日は「TGS GAME MUSIC 番組（仮）」を配信する予定だ。

TGS2026公式番組のタイムテーブル

9月17日～20日の各日21時からは、その日のハイライトと翌日の見どころを紹介する「TGS NEWS STUDIO」を配信する。これに先立ち、9月11日19時からは第2弾「本番直前スペシャル」を配信し、宇内梨沙氏がMCを務める。

9月11日19時から配信する「TGS NEWS STUDIO」第2弾「本番直前スペシャル」

公式グッズや「30 BOOST FOOD」、30周年企画も展開

会場限定の公式グッズは、イラストレーターのざしきわらし氏によるメインビジュアルや、アーティスト集団「ANIMAREAL」がプロデュースしたデザインを使った商品など、60種類以上を用意する。出展タイトルとTGS2026がコラボレーションしたTシャツとポーチも販売する。

ざしきわらし氏のメインビジュアルを使ったTGS2026公式グッズ

東京ゲームショウ公式LINEアカウントでは、ゲームキャラクターを使った全16種のTGS2026オリジナルLINEスタンプを無料配信している。配信期間は11月16日までで、ダウンロード後180日間利用できる。

フードコートでは、30周年にちなんで量や仕様を「30増し」にした限定メニュー「30 BOOST FOOD」を提供する。一部エリアにはモバイルオーダーを導入し、会場各所のQRコードからLINE内のミニアプリを通じて注文・事前決済できるという。

30周年記念企画として、ゲームクリエイターや開発チームから寄せられたメッセージ入り色紙の展示、TGSロゴモニュメント、キャラクターフォトスポットなども展開する。公式サイトでは、第1回の1996年から2025年までの歴代ポスターや来場者数、記念企画の詳細を紹介する30周年特設サイトを公開している。

追加協賛社として、クリエイターラウンジのゲーミング協賛にMIXI、フードコート協賛にポケットペアが決定した。ポケットペアは4～6ホール南のフードコートエリアに「パルワールド」スペシャルキッチンカーを出店する。

公式アンバサダー「TGS BOOSTERZ」第4弾には、ミュージシャンの鈴木貴雄氏、VTuberのRei7氏、男虎氏、娜娜美氏、小琪 kiki氏の5組が就任した。第1弾からの合計は30組となり、TGS2026の情報を世界に向けて発信していく構えだ。

TGS2026は、9月17日と18日がビジネスデイ、19日～21日が一般公開日。ビジネスデイ終了後の18日18時からは、幕張メッセ中央エントランスで国際交流企画「インターナショナルパーティー＋Indie Night」も開催する。