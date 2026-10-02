職場で何気なく交わされる、休日や仕事終わりの予定についての会話。選挙の時期には、「投票に行った？」なんて話題になることもあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との選挙をめぐるエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「選挙についてZ世代の後輩と話していて、主人公はどう感じた?」

Z世代の後輩に「期日前投票に行きました」と言われ、選挙に関する雑談をしていた主人公。しかし、会話を続けるうちに、あることを感じたようです。

さて、後輩とのやりとりを通して、どのように感じたのでしょうか？

① Z世代の意識の高さに反省させられた

② SNSの怖さを改めて感じた

③ 後輩が急に大人びて見えた

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✅選挙について話すZ世代に感じたこと……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代のギャップにハッとさせられることも

流行に敏感だったり、スマホやSNSを使いこなしたりと、何かと“今どき”なイメージを持たれることも多いZ世代。そんなイメージとはまた違い、選挙についてしっかり考え、行動に移す姿を見ると、頼もしく感じると同時に、自分自身を振り返ってしまうこともあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① Z世代の意識の高さに反省させられた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!