東映は、現在開催中の「全スーパー戦隊展」仙台会場にて、12月23日～25日の3日間、“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティングを実施する。

サモーン・シャケキスタンチンは、2018年放送「快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー」第45話に登場し、チキンを食べることが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人。単話のみ登場の怪人でありながら、その強烈なキャラクターから番組の放送終了後も様々な企業とのコラボレーションが実現し、SNSでは大きな話題となっている。

“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティングの時間は、12月23日～25日の3日間・各日全6回で、10:00～10:20、11:00～11:20、12:00～12:20、14:00～14:20、15:00～15:20、16:00～16:20。各回実施時間内に「全スーパー戦隊展 仙台会場展示場内」に来場した方が対象。上記の日時以外での実施は行わない。撮影した静止画のみ、SNS投稿が可能だが私的利用に限る。動画のSNS投稿は一切禁止。

「全スーパー戦隊展」仙台会場は、仙台TRビル 1F・B1F(旧ヤマダデンキ LABI仙台 入居ビル)にて2026年1月4日まで開催。12月31日、1月1日は休館。チケットは当日券が大人(中学生以上)2,700円、小人1,500円(3歳以上はチケットが必要)。当日券の販売は、会場窓口およびローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあのプレイガイドで販売。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 ©東映 ©石森プロ・東映

(C) Marvel Characters,Inc. All Rights Reserved