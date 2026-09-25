＜応募〆: 2026/10/9＞【3名様】化粧水習慣を活かした新提案。「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル（医薬部外品）」をプレゼント

「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル（医薬部外品）」プレゼント企画

資生堂の大人女性向けブランド「プリオール」は、55歳から69歳の女性を対象に、「暮らしと美容の整え直し」に関する意識調査（資生堂プリオール調べ）を実施しました。

調査では、長年続けてきた慣習や手間を見直し、自分らしい暮らしを楽しもうとする女性が増えている一方で、美容についてはこれまでのルーティンをなかなか変えられない“美容のジレンマ”が明らかになりました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル（医薬部外品）」をプレゼントします。

■「軽やかアクティビスト」という新たな大人女性像

同調査によると、66.0％の女性が「丁寧にやること」や「きちんと続けること」に以前より疲れや面倒さを感じていると回答しました。

また、67.0％が長年続けてきた習慣や、世間体・義理で続けてきたことを「見直したい」「減らしたい」「手放したい」と回答。こうした変化を前向きに受け入れ、自分の時間や価値観を大切にする女性像を「軽やかアクティビスト」と名付けています。

■暮らしは変えても、美容は変えられない？

同調査では、現在のスキンケアアイテムや手順について、48.1％が長年見直していないことも分かりました。

その理由として、「何を残して何を減らせばよいか分からないため今のスキンケアを続けている」が36.1％、「アイテム数や手順を減らすと、きちんとケアできていない気がして不安」が16.0％となっており、暮らしを整え直したい一方で、美容については変えることに迷いを抱える女性の姿が浮かび上がっています。

■化粧水習慣を活かす「賢い置き換え」

こうした美容のジレンマに対し、プリオールは「化粧水＋高機能オールインワン」というケアスタイルを提案しています。

調査では、現在化粧水を使用している人の70.6％が、化粧水を「スキンケアの中で特に大切にしているアイテム」または「自然に続けている習慣」と回答。そのうえで、乳液や美容液、クリームなどの後工程を高機能オールインワンに置き換える考え方について、63.8％が魅力的と回答しました。

「手抜きではなく賢い選択に感じる」「今の自分の暮らしに合っていそう」といった声も多く寄せられています。

■1品でうるおいケアをサポート

「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル」は、化粧水の後のケアをまとめて行える薬用オールインワンゲルです。

うるおいを与えながら、ハリのある印象の肌へ導く大人世代向けのスキンケアアイテムとして展開されています。

容量は120mL。毎日のスキンケアを簡単にしながらも、しっかりとしたうるおいケアを続けたい方におすすめです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル（医薬部外品）」（120mL）を3名様にプレゼントします。

今の自分に合った美容習慣を見直したい方は、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル（医薬部外品）」

人数 3名様 価格 3,850円（税込） 内容 内容量：120mL キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/9))に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月9日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社資生堂 お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社資生堂)