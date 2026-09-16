＜応募〆: 2026/9/24＞【10組20名様】山田孝之が審査に参加！『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』配信記念イベント舞台挨拶付き第1話先行上映会にご招待！

今回はマイナビニュース読者の皆さまを、『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』舞台挨拶付き第1話先行上映会に、10組20名様ご招待します！

俳優・山田孝之さんがメインパートナーとして参加する本企画は、オリジナル映画の主要キャストを募集する大規模公開オーディションプロジェクト。

約14,000人の応募者の中から新たな才能を発掘する、その挑戦の軌跡がついに独占配信されます。

本イベントでは、10月1日（木）の独占配信開始に先駆けて第1話をいち早く鑑賞できます。

■応募総数約14,000人の大規模オーディション

『THE OPEN CALL』は、オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション企画です。

俳優・山田孝之さんがメインパートナーとして審査に参加し、業界内外から大きな注目を集めました。

約2か月にわたる募集期間を経て、全国から約14,000人もの応募が集まりました。

■夢をつかむ挑戦者たちのリアルな姿

本作では、俳優を目指す挑戦者たちがオーディションに挑む姿を追いながら、新たなスター誕生の瞬間を描きます。

夢を追い続ける覚悟や葛藤、そして成長の過程が映し出される注目のドキュメンタリー・エンターテインメントです。

■舞台挨拶付きで楽しめる特別上映会

当日は第1話の上映に加え、企画・プロデュースを担う阿部進之介さんと、メインパートナーの山田孝之さんらによる舞台挨拶を予定。

企画誕生の背景や見どころなどを直接聞くことができる貴重な機会です。

■10月1日よりLeminoで独占配信

本イベントは、10月1日（木）からスタートする独占配信に先駆けて開催されます。

話題のプロジェクトをいち早く体験できる特別な上映会をお見逃しなく。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』舞台挨拶付き第1話先行上映会に10組20名様をご招待！

気になる方はぜひご応募ください。

プレゼント内容

イベント名 『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』配信記念イベント舞台挨拶付き第1話先行上映会

日時 9月30日（水）18:30開場／19:00開映（20:45終了予定） 会場 都内劇場（当選者様のみにお知らせ） 登壇者（予定） 阿部進之介、山田孝之 他 ご招待 10組20名様 内容 舞台挨拶＋第1話先行上映 配信 Lemino 独占配信 注意点 ※都合によりイベント内容および登壇者は予告なく変更となる場合があります。

※詳細は当選者様のみにお知らせいたします。

※当選者にはメールにてご連絡いたします。 キャンペーン名 マイナビニュース2026年9月“注目イベント”プレゼント

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月24日(木) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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