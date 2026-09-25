＜応募〆: 2026/10/9＞【5名様】「ワンダリア横浜」チケット2枚＆横浜DeNAベイスターズデザイングッズセットをプレゼント！

「ワンダリア横浜」プレゼント企画

JR関内駅前の大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」内にある没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」。

映像と空間演出を融合したエンターテインメント施設として注目を集めており、施設内の「ワンダリアショップ」では、ここでしか購入できないオリジナルグッズも展開しています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「ワンダリア横浜」を楽しめるチケットと、横浜DeNAベイスターズコラボグッズのセットをプレゼントします。

■横浜みなとみらいエリアの新たな体験スポット

「ワンダリア横浜」は、映像技術とアプリ体験を組み合わせた没入型施設です。

施設内では、訪れた人が生き物を公式アプリで探索する体験を楽しむことができ、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる空間となっています。

横浜観光やショッピングとあわせて立ち寄れるスポットとしても注目を集めています。

■横浜DeNAベイスターズとのコラボグッズにも注目

「ワンダリアショップ」では、横浜スタジアムに隣接する立地ならではの横浜DeNAベイスターズデザイングッズを展開しています。

「DB.スターマン」と「ワンダリア横浜」のデザインをあしらったマフラータオルは、観戦時はもちろん普段使いにもおすすめのアイテムです。

また、スタジアムクッションはリバーシブル仕様となっており、野球観戦時に活躍するだけでなく、横浜DeNAベイスターズファンにとってもうれしい限定デザインとなっています。

そのほかにも大人用・子ども用Tシャツやミニトートバッグチャームなど、ここでしか手に入らない限定グッズがそろっています。

■施設体験と限定グッズを楽しもう

「ワンダリア横浜」での体験とあわせて、限定グッズを持ち帰ることで、横浜で過ごした特別な時間をより思い出深いものにしてくれます。

家族や友人とのお出かけはもちろん、横浜DeNAベイスターズファンにもおすすめのスポットです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

「ワンダリア横浜」チケット2枚と、「横浜DeNAベイスターズデザイン スタジアムクッション」1点、「横浜DeNAベイスターズデザイン マフラータオル」1点をセットにして、5名様にプレゼント

施設体験と限定コラボグッズを一緒に楽しめるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

プレゼント内容

商品名 「ワンダリア横浜」チケット

横浜DeNAベイスターズデザイン スタジアムクッション

横浜DeNAベイスターズデザイン マフラータオル

人数 5名様 価格 オープン価格 内容 「ワンダリア横浜」チケット2枚、横浜DeNAベイスターズデザイン スタジアムクッション1点、横浜DeNAベイスターズデザイン マフラータオル1点のセット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/9))に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月9日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ワンダリア横浜公式サイトお問い合わせフォーム

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社ディー・エヌ・エー)