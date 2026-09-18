＜応募〆: 2026/10/2＞【平日5組10名様／準決勝・決勝 2組4名様】世界最高峰の女子テニスを観戦！「東レ パン パシフィック オープンテニス2026」観戦招待券をプレゼント！

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「東レ パン パシフィック オープンテニス2026」観戦招待券をプレゼントします！

本大会は1984年の第1回開催から今年で41回目を迎える、日本で最も長い歴史を持つ国内最大級の国際女子プロテニス大会です。

世界ランキング上位を争うトッププレイヤーたちによる熱戦を間近で観戦できる貴重な機会をお見逃しなく。

■日本唯一のWTA500大会

「東レ パン パシフィック オープンテニス」は、WTAツアーにおいて国内唯一の「WTA500」グレードに格付けされている国際大会です。

世界トップクラスの選手たちが集い、ハイレベルな試合を繰り広げることから、多くのテニスファンを魅了し続けています。

■世界のトッププレイヤーが有明に集結

今年は昨年の大会覇者であるベンチッチ選手や、日本勢トップの大坂なおみ選手らが出場を表明。

世界の第一線で活躍する選手たちのプレーを、日本で観戦できる絶好のチャンスです。

4年ぶりに本大会へ戻る大坂選手のプレーにも注目が集まります。

■会場でしか味わえない迫力と緊張感

選手たちの力強いサーブやラリー、試合の流れを左右する一瞬の駆け引き。

テレビや配信では伝わりきらない迫力や緊張感を体感できるのも、会場観戦ならではの魅力です。

勝負の行方を左右する一球一球に、会場全体が熱気に包まれます。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「東レ パン パシフィック オープンテニス2026」観戦招待券をプレゼント！

応募フォームでは、ご希望の観戦日程をお選びいただけます。

世界トップレベルの女子テニスを観戦できるこの機会に、ぜひご応募ください！

プレゼント内容

商品名 東レ パン パシフィック オープンテニス2026

会場 有明コロシアム／有明テニスの森 開催期間 2026年10月24日（土）～11月1日（日） 賞品 S席チケット引換券（招待ハガキ） 対象日程 10月26日（月）～10月30日（金） 1回戦～準々決勝戦

10月31日（土）～11月1日（日） 準決勝・決勝戦 ご招待 平日開催：各日5組10名様

準決勝・決勝：各日2組4名様 応募方法 応募フォーム内で希望日程を選択してご応募ください キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者9月“注目スポーツ観戦”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/2)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/2)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月2日(金) 23:59まで

大会に関するお問い合わせ

東レパンパシフィックオープンテニス事務局

info@torayppo.jp

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(主催：株式会社スポーツニッポン新聞社)