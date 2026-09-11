＜応募〆: 2026/9/25＞【5名様】だしのうま味を手軽に楽しむ！「つゆの素 300ml」と「フレッシュパック ソフト」セットをプレゼント

「つゆの素 300ml」と「フレッシュパック ソフト」プレゼント企画

株式会社にんべんは、「つゆの素 300ml」のパッケージをリニューアルし、全国で発売しました。

にんべんを代表する「つゆの素」と、鰹節本来の風味を手軽に楽しめる「フレッシュパック ソフト」を組み合わせたセットは、毎日の食卓で活躍する内容となっています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「つゆの素 300ml」と「フレッシュパック ソフト 4.5g×8袋」のセットをプレゼントします。

■だしの風味を活かした「つゆの素 300ml」

「つゆの素 300ml」は、つゆに合う本醸造JAS特級醤油を使用し、風味豊かな鰹節だしと昆布だしを合わせた3倍濃厚タイプのつゆです。

めんつゆや天つゆとしてはもちろん、煮物や丼もの、和風ドレッシングなど幅広い料理に活用できるのが特長。

小容量の300mlサイズで使いやすく、日常使いにも適しています。

今回のリニューアルでは、希釈比率や料理の完成イメージを分かりやすく掲載し、初めて使う方でも使い方がひと目で分かるデザインとなっています。

■料理の味を引き立てる「フレッシュパック ソフト」

「フレッシュパック ソフト 4.5g×8袋」は、国内製造の鰹節を薄く丁寧に削り上げたソフトタイプの削り節です。

口当たりがやわらかく、鰹節本来の豊かな香りとうま味が料理のおいしさを引き立てます。

納豆や冷や奴、お好み焼き、サラダなど幅広いメニューのトッピングにおすすめです。

また、小分け包装のため使いやすく、削りたてのような風味を手軽に楽しめます。

■毎日の食卓で活躍する組み合わせ

「つゆの素」と「フレッシュパック ソフト」は、どちらも鰹節専門店にんべんならではの味わいを楽しめる商品です。

だしのうま味を活かした料理作りから、普段のメニューへのひと工夫まで、さまざまな場面で活用できます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「つゆの素 300ml」と「フレッシュパック ソフト 4.5g×8袋」のセットを5名様にプレゼントします。

鰹節の豊かな風味を手軽に楽しめるセットを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「つゆの素 300ml」

「フレッシュパック ソフト 4.5g×8袋」

人数 5名様 価格 つゆの素 300ml:482円（税込み）

フレッシュパック ソフト 4.5g：662円（税込み） 内容 つゆの素 300ml×1

賞味期間：製造日より1年

フレッシュパック ソフト 4.5g×8

賞味期間：製造日より1.5年 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/25)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/25)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月25日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社にんべん お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社にんべん)