＜応募〆: 2026/9/25＞【2組4名様】横浜みなとみらいに誕生！「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」ペアチケットをプレゼント

「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」プレゼント企画

誰もが夢中になれる“うんこカワイイ”エンタメ空間「うんこミュージアム」の常設4店舗目となる「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」が、横浜みなとみらいにオープンしました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」のペアチケットをプレゼントします。

■テーマは「うんこLOVE」

「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」のテーマは「うんこLOVE」。

家族や友人、恋人など、大切な人たちと一緒に楽しめる空間として、館内には“うんこLOVE”があふれるピンク色の世界が広がります。

うんこを見て、触って、撮って、遊びながら、思い出に残るひとときを過ごせます。

■横浜限定の体験コンテンツが登場

「うんこミュージアム」を代表する人気コンテンツ「ウンコ・ボルケーノ」は、「うんこLOVEボルケーノ」としてパワーアップ。

大きなうんこの火山が2つになり、ダイナミックな演出を楽しめます。

さらに、新コンテンツ「うんこジャーニー」では、うんこ気球に乗って不思議な世界を巡る体験が可能。

その場にいる人たちと一緒に楽しめる参加型コンテンツとなっています。

■累計300万人以上が来場した人気施設

2019年に誕生した「うんこミュージアム」は、うんこをテーマにしたユニークな体験型施設として話題を集めてきました。

東京、名古屋、沖縄の常設店舗をはじめ、各地で展開され、これまでに累計300万人以上が来場。

子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント施設として親しまれています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」ペアチケットを2組4名様にプレゼントします。

横浜みなとみらいに誕生した“うんこカワイイ”世界を、この機会にぜひ体験してみてください。

プレゼント内容

商品名 「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」ペアチケット

人数 2組4名様 価格 オープン価格 内容 ペア（2枚）チケット

所在地：横浜ワールドポーターズ2階（神奈川県横浜市中区新港2-2-1） キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/25)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/25)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月25日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

うんこミュージアム YOKOHAMA BAY お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社たのしいミュージアム)