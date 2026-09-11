＜応募〆: 2026/9/25＞【3名様】ノーラン監督史上最高興収を記録！映画『オデュッセイア』オリジナルグッズをプレゼント

映画『オデュッセイア』グッズプレゼント企画

クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』が大ヒット上映中です。

主演のマット・デイモンをはじめ、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら豪華キャストが集結。

公開前から大きな注目を集めていました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、『オデュッセイア』オリジナルグッズをプレゼントします。

■世界中で記録を塗り替える大ヒット

『オデュッセイア』は、2023年にアカデミー賞®作品賞を受賞した『オッペンハイマー』に続くノーラン監督の最新作です。

公開直後から全米映画ランキングで初登場1位を獲得し、2026年実写映画として最大のオープニング成績を記録。

ノーラン監督作品および主演マット・デイモン作品としても過去最高のスタートとなりました。

その後も勢いは衰えず、全米・世界興行収入ともにノーラン監督作品の歴代最高記録を更新するなど、大きな話題を集めています。

■豪華キャストで描く壮大な物語

本作には映画界の第一線で活躍する俳優陣が集結しています。

マット・デイモンを中心に、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンらが出演。

ノーラン監督ならではのスケール感と映像体験を支える豪華キャストにも注目が集まっています。

■究極の旅を描く最新作

『オデュッセイア』は、帰るべき場所を求める壮大な旅を描く作品です。

壮観な映像と重厚なドラマが織りなす物語は、劇場の大スクリーンでこそ味わえる体験として高い評価を受けています。

ノーラン監督の集大成ともいえる最新作を、ぜひ劇場で体感してみてはいかがでしょうか。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、映画『オデュッセイア』Tシャツ（Lサイズ）を2名様、映画『オデュッセイア』バックパックを1名様にプレゼントします。

大ヒット上映中の話題作のオリジナルグッズを、この機会にぜひ手に入れてください。

プレゼント内容

商品名 『オデュッセイア』Tシャツ

『オデュッセイア』バックパック

人数 3名様 価格 非売品 内容 ※Tシャツ（Lサイズ）またはバックパックのいずれかをお送りします。賞品の種類はお選びいただけません。 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/25)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/25)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月25日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(配給：ビターズ・エンド ユニバーサル映画)

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