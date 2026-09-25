＜応募〆: 2026/10/9＞【3名様】「おうちで旅するスリランカ」を楽しもう！「カレーの壺 レトルトシリーズ」3種セットをプレゼント

「カレーの壺 レトルトシリーズ」プレゼント企画

フェアトレードブランド「第3世界ショップ」を展開する株式会社プレス・オールターナティブの「カレーの壺 レトルトシリーズ」が、発売から約2カ月で累計約8,000個を出荷するなど注目を集めています。

本商品は、スリランカの伝統的な食文化である「複数のカレーや副菜を一皿に盛り付け、少しずつ混ぜながら味の変化を楽しむ」スタイルを手軽に体験できるレトルトカレーシリーズです。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「カレーの壺 レトルトシリーズ」3種セットをプレゼントします。

■スリランカ流“混ぜて食べる”楽しさを自宅で体験

スリランカでは、複数のカレーや副菜、チャツネを一皿に盛り付け、少しずつ混ぜながら食べるスタイルが親しまれています。

「カレーの壺 レトルトシリーズ」は、その食文化を手軽に楽しめるよう、1箱に2種類のカレーとチャツネをセット。一口ごとに異なる味わいが生まれ、本場ならではの食体験を楽しむことができます。

■本格スパイスを使った奥深い味わい

スパイスやハーブ、香味野菜を贅沢に使用し、レトルトとは思えない香り高い味わいを実現しています。

また、アミノ酸等調味料や香料などの添加物を使用せず、小麦粉も不使用。素材とスパイスの持ち味を活かした、本格的なスリランカカレーを手軽に味わえます。

■個性豊かな3種類の味わい

「ポークキーマ×ダル」は、豚肉のコクとスパイスの風味が広がるポークキーマカレーと、レンズ豆のやさしい甘みが楽しめるダルカレーの組み合わせです。

「チキン×ひよこ豆」は、スパイスが効いたチキンカレーと、ほくほくとした食感のひよこ豆カレーをセットにした一品。異なる味わいの組み合わせが魅力です。

「ジャックフルーツ×ダル」は、お肉のような食感を持つ南国果実ジャックフルーツを使用した、スリランカならではの味わいが楽しめます。

■食欲の秋にもおすすめの本格カレー

野菜を使った副菜やサラダと組み合わせることで、より本場らしいスリランカプレートを楽しめるのも魅力です。

カレーや副菜を少しずつ混ぜながら食べることで、香りや食感、味わいの変化を楽しむことができ、自宅にいながら旅行気分を味わえます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼン

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「カレーの壺 レトルトシリーズ」3種セット（ポークキーマ×ダル、チキン×ひよこ豆、ジャックフルーツ×ダル）を3名様にプレゼントします。

スパイス香る本格スリランカカレーを、この機会にぜひお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 「カレーの壺レトルト ポークキーマ×ダル」

「カレーの壺レトルト チキン×ひよこ豆」

「カレーの壺レトルト ジャックフルーツ×ダル」

人数 3名様 価格 2,634円（税込）相当 内容 「ポークキーマ×ダル」「チキン×ひよこ豆」「ジャックフルーツ×ダル」各1箱のセット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント9月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/10/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/10/9))に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年10月9日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

カレーの壺 商品お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社プレス・オールターナティブ)