退職を迎えると、仕事だけでなく、これまで築いてきた職場の人間関係にもひと区切りがつくもの。特に仲のよかった同僚や後輩との別れでは、そんな区切りがどこか寂しくなり「また飲みに行こう」「これからも連絡しよう」と約束することもあるでしょう。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、出社最終日に連絡先を交換した人に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「退職が決まった後、どんな変化が起きた?」

仲の良かった後輩の出社最終日。彼から「先輩、俺 寂しいっす」と声をかけてきてくれました。主人公は、「また飲みに行こう」と連絡先を交換。

さて、退職後、2人の関係はどうなったのでしょうか?

①怪しい勧誘が送られてくるようになった

②3年たっても一度も会っていない

③退職後のほうが仲良くなった

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✅退職日に連絡先を交換。その後……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

退職日まで社交辞令だった!?

退職の日には、仲のよかった同僚や後輩と「また会おう」と約束することもありますよね。毎日のように顔を合わせていたからこそ、職場を離れてからも関係が続いていくような気がするものです。

しかし、退職後はお互いに新しい日常が始まります。嫌いになったわけでも、何かトラブルがあったわけでもないのに、いつの間にか時間だけが過ぎていく――そんな関係もあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは②3年たっても一度も会っていないでした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!