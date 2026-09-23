退職が決まってから最終出社日を迎えるまでの期間。引き継ぎや残っている仕事を進めながら、「この職場で働くのもあと少し」と実感する時期でもあります。退職日までの期間は、少しいつもと違った日常に見えてくることもあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職が決まった社員に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「退職が決まった後、どんな変化が起きた?」

無事に退職が決まり、最終出社日が目前に迫ってきた主人公。

退職日までいつも通り仕事を続けていましたが、退職前と比べたときの"ある変化"に気付きます。

さて、退職が決まった後、どんな変化が起きたのでしょうか？

①周りが冷たくなったように感じた

②余計なしがらみが消え、上司と仲良くなった

③急に仕事へのやる気がなくなった

・・・・・・・・・・・・・・

✅退職が決まると……このマンガの気になる結末は→こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

気持ちが次へ……

退職が決まり、最終出社日までのカウントダウンが始まると、「最後までしっかり働こう」と思っていても、気持ちのほうが先に仕事から離れてしまうこともあるのかもしれません。

終わりが見えた途端にふっと力が抜けてしまう感覚に、「ちょっと分かる……」と共感する人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは③急に仕事へのやる気がなくなったでした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!