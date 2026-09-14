仕事では、同僚のスケジュールを確認して会議を設定したり、外出や休暇の予定を把握したりと、予定表を目にする機会も多いもの。そんななか、意味の分からないマークや、内容が見えない鍵付きの予定を見つけると、つい気になってしまいますよね。

今回は、マイナビニュースで連載中の青木ぼんろさんの漫画から、職場での予定表に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

「部下の予定表にあった『花丸マーク』の意味は?」

青木ぼんろさんの漫画より

部下の予定表を目にした上司。そこには、ある日だけ大きな「花丸マーク」が付けられていました。気になった上司が「この花丸、誕生日なの?」と尋ねてみると、どうやら別の意味があるようで……。

さて、部下が予定表に「花丸マーク」を付けていたのは、どんな日だったのでしょうか？

① 嫌な上司の異動の日だった

② 勝負のデートの日だった

③ 退職宣言の日だった

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✅予定表の大きな「花丸」の意味は……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

予定表の意味深マーク、うっかり? それとも......

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、エピソードを抜粋して紹介しました。

職場で共有されている予定表に、見慣れないマークや詳細の分からない予定があると、「何だろう?」とつい気になってしまうもの。予定表のちょっとしたマークから、本人の本音が垣間見えてしまうこともあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 退職宣言の日だったでした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!