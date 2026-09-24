アニメ『ちいかわ』の海外向け公式Instagramアカウントは9月23日、「10月1日から英語吹き替え版エピソードをYouTubeで配信する」と発表した。

アカウントでは、

October 1st! Full English-speaking episodes of Chiikawa are coming to YouTube! (@chiikawa.officialより引用)

と投稿。10月1日より、『ちいかわ』の英語吹き替え版エピソードがYouTubeで配信開始となることが告知された。

あわせて海外向け公式YouTubeチャンネルも始動しており、チャンネル概要では「毎週新しいエピソードを配信予定」と案内されている。

『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏による人気作品。「なんか小さくてかわいいやつ」たちの日常を描き、多くのファンを獲得している。アニメは日本国内のみならず海外でも人気を集めており、今回の英語吹き替え版配信によって、さらなるグローバル展開に注目が集まりそうだ。

SNSでは海外ファンからも「 これは絶対に面白い」「なんてこと!!」「Una yahaは翻訳を必要としません。それは普遍的な言語だ」「hachiwaresの英語の声を聞くのが楽しみ!!」「オーマイガー!」など、多くの反響が寄せられている。