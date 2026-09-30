劇場アニメ『映画すみっコぐらし』シリーズ第5弾の制作が決定した。タイトルは『映画すみっコぐらし5（仮）』で、すみっコぐらしがキャラクター15周年を迎える2027年に全国公開される。

「すみっこにいるとなぜか“おちつく”」をテーマに、ちょっぴりネガティブながら個性豊かなキャラクターたちを描く「すみっコぐらし」。劇場アニメシリーズは、2019年公開の第1弾『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』から、累計観客動員数350万人を突破している。

第5弾の制作決定にあわせて、作者・よこみぞゆりによるお祝いイラストも公開された。これまで映画で中心となってきたぺんぎん？、とかげ、しろくま、とんかつが、それぞれの物語を思わせるモチーフで飾られた数字を抱える中、第5弾では最後のメインキャラクターとなる「ねこ」が登場する。

はずかしがりやのねこは、仲良しのざっそうに促されるようにイラストの手前に立ち、数字の「5」を抱えている。その数字はまだ真っ白で、節目の第5弾でどのような物語が描かれるのか注目される。

『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が再上映

また、15周年記念イベントの第1弾として、2021年公開のシリーズ第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が再上映されることも決定した。

「『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』＜あれから5年＞青い大満月のアニバーサリー上映」と題し、10月31日から11月3日まで、全国82館で4日間限定上映を実施する。

再上映では本編に加え、今回のイベント向けに制作された新規映像も上映。描き下ろしイラストを使用したポストカードの入場者プレゼントも配布される。

入場者プレゼント



イベントキービジュアル



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