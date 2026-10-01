1986年から『月刊コロコロコミック』で連載がスタートした、昭和・平成を代表する伝説のギャグ漫画『おぼっちゃまくん』が、連載開始40周年の節目に『おぼっちゃまくん REBORN』として2027年にテレビ朝日系列での放送が決定した。

「おはヨーグルト」国民的ギャグマンガ『おぼっちゃまくん』とは

1989年にはテレビ朝日系列でアニメ放送がスタートした同作は、主人公が話す特有の言語「茶魔語」は子どもたちの間で熱狂的なブームとなり、「おはヨーグルト」「そんなバナナ」といったフレーズは学校の教室や街角で子どもたちがこぞって真似をする光景が日常的にみられた。作品としても第34回小学館漫画賞(児童向け部門)を受賞するなど、時代を象徴する作品となった。

物語は、超がつくほどの大金持ちであり、世界的大富豪「御坊財閥」の跡取り息子である主人公・御坊茶魔(おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん)が、一般常識をはるかに超越した規格外の財力と、破天荒なギャグで周囲を巻き込んでいくドタバタコメディー。家族やクラスメイトなど強烈な個性派キャラクターたちとの交流を通じ、単なるギャグにとどまらない友情や人情味あふれるエピソードの数々が描かれており、世代を超えて多くの方々に愛され続けている。

1992年のTVアニメ『おぼっちゃまくん』放送終了以来となる待望の新作が、2027年に全編完全新作アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』として放送されることが決定した。これまでアニメ化されていない原作の名エピソードに加え、原作者・小林よしのり氏の全面監修によるオリジナルストーリーも多数届ける。

ティザービジュアル＆ティザーPVが解禁

今回、ティザービジュアルとティザーPVも解禁になった。ポスターでも亀に乗って登場しているように、本編では主人公の茶魔(ちゃま)はいつも乗亀隊(じょうがめたい)という亀の隊員に乗って移動をするというのも見どころのひとつ。ステージに登場した茶魔はエネルギー溢れる表情を見せ、周りにはお金や小判が降り注いでいる。その横には「カメバック。」のコピーが。昭和から平成を駆け抜け、伝説の「彼」が令和へとよみがえってきたことが伝わる印象的なビジュアルだ。

ティザーPVではヘリコプターがとある島に到着、ジャングルを抜けて洞窟を散策している様子がうかがえる。その後、茶魔の目に炎が宿ると、お屋敷の扉が開き、そこには……。

「ごぶさタンゴ」と早速“茶魔語”でご挨拶。相変わらずの茶魔の奇想天外な行動、最後は「おはヨーグルト」と“茶魔語”連発の映像となっている。

主人公・おぼっちゃまくんの声優は、神代知衣! 原作・小林よしのり氏からもコメント到着

主人公の御坊茶魔(おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん)の声優をつとめるのは1989年の放送開始以来、ずっと茶魔に命を吹き込み続けてきた“茶魔の魂” そのものとも言える声優・神代知衣(こうじろちえ)の続投が決定した。

また、本作の神代知衣の声について原作の小林よしのり氏は「声のパワーが普通じゃない。声優さんってやっぱりすごい。 あれほど声が明確なアニメってない。茶魔の声は強烈すぎる。それを今も同じ声でやれるってすごいことですよね。」と語っている。

御坊茶魔役：神代知衣 コメント

どれだけの年月が経っても、『おぼっちゃまくん』は沢山の人たちの記憶の中に、そして茶魔は私の中でずっと生きていた。

あの頃の声もテンションもまだまだガンガンにいける!やりたい!

当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わる事ができ一緒に創ってる!って収録現場は愛おしいほどに楽しかった!

ひたすら放送が待ちどうしか!

「ぽっくん帰ってきたぶぁい! みんなで見てクリクリ!」

原作者：小林よしのり コメント

『おぼっちゃまくん』をよく知る世代は40代、50代くらい。その世代の子どもたちが昔の漫画やアニメを見て、実はもう『おぼっちゃまくん』のファンの子もいるんですよ。ライブ活動とかしていたら、楽屋に親と一緒に子どもが来ることもあるんです。その子どもが『おぼっちゃまくん』のボロボロの文庫本を持ってきていて、それをみるともうかわいくてね。アニメが放送されたら、新作を見られるわけですから。令和の子どもたちがどんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみです。

最近はギャグ漫画家を目指そうという人がいなくなってしまいましたから、今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います。

自分の昔の『おぼっちゃまくん』文庫本を読み返すと、やっぱりめちゃくちゃ笑えるんです。私はやっぱり人を笑わせるのが好きなんですよ。どんなに真面目なイベントに出ても、笑いは必要だと思っています。どういう風に笑いにつなげていくかを考えちゃう。ついつい笑わせにいっている。どんな場面でも『おぼっちゃまくん』の着想を思いついたりします。これが『おぼっちゃまくん』の設定だったらこんなことができるなと、どんどんアイデアが湧いてくるんです。

茶魔が愛される魅力は見た目がかわいいところじゃないかと思っています。目がクリっとしていてかわいいですよね。そして「欲」に対してとても素直に行動する。そういうところも魅力のひとつだと思います。REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています!

『おぼっちゃまくん REBORN』はインドから始まった!

『おぼっちゃまくん REBORN』誕生のきっかけは日本から遠く、インドから始まったという。2021年のコロナ禍にインドで旧作アニメシリーズ『おぼっちゃまくん』が放送され、年間52週のうち40週でキッズチャンネル視聴率1位を獲得し、爆発的大ヒットを記録。インドからの熱烈オファーを受け、新作の制作プロジェクトが動き出した。

日本国内でも原作誕生から40年が経ち、原作元のよしりん企画とテレビ朝日が協議を重ね、連載開始40周年の節目に、インドで始まった茶魔の新たな物語、『おぼっちゃまくん REBORN』を届けるという。

テレビ朝日 国際ビジネス開発部 隅田麻衣子 コメント

『おぼっちゃまくん REBORN』は、元々インドから始まりました。

2021年にインドでアニメ『おぼっちゃまくん』を展開したところ、当時コロナ禍で苦しんでいたインドで底抜けに明るいギャグアニメとして爆発的ヒットを記録。続編をどうしても見たい!という声に押されて企画が立ち上がりました。ほどなくしてインドの放送局幹部が、小林よしのり先生に面会するために来日。その熱意にほだされてREBORNの名にふさわしい、オール新作アニメが日印合作で誕生しました!そして今回、時空と国境を越えて日本に「カメバック」。これまでの『おぼっちゃまくん』ファンにも、REBORNなファンにも楽しんでいただけると幸いです。

作品概要 『おぼっちゃまくん REBORN』

放送局：テレビ朝日系列

放送時期：2027年

原作：『おぼっちゃまくん』小林よしのり

キャスト： おぼっちゃまくん：神代知衣

製作：テレビ朝日

制作会社：Green Gold Animation

制作協力：シンエイ動画、Sony Pictures Networks India

(C)1986 Yoshinori Kobayashi/TV Asahi