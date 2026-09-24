懐かしのアニメ『明日のナージャ』が、令和の秋に復活! 9月23日より、YouTubeチャンネル「東映アニメーションミュージアムチャンネル」にて毎週1話ずつ公開されることに。このニュースに、ファンから喜びの声が多数寄せられています。

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✨全話配信決定✨

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『明日のナージャ』

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毎週水曜日に1話ずつ公開します～💖



第1話は【9月23日(水)18:00】からプレミア公開!🎞️✨



ぜひ遊びに来てくださ～い🎀

(@toeianime_MCより引用)

2003年から約1年間にわたって日曜朝に放送された東映アニメーション「明日のナージャ」、懐かしいですね。

舞台が20世紀初頭のヨーロッパということもあり、貴族との身分格差や恋愛なども盛り込まれていて、内容が少々大人向けであった印象が……。そのため、子どもの頃に見てた!という人でも、大人になってから見ると、また違った印象や新たな発見があったりして新鮮に感じられるかもしれませんね。

そんな「明日のナージャ」の全話配信のニュースに、SNSでは「めっちゃ懐かしい私の青春」「懐かしすぎて激アツ」「ローズマリー様に再び会える」「毎週水曜日とか、もう楽しみすぎるじゃん〜!」「頼むからはむかファンは全員観てください。5話だけでも良いです」といった声が続々。いいねの数は2.2万(9月22日時点)を超えています!

懐かしさと新しい発見を味わいながら、ナージャと一緒に再びヨーロッパの旅へ。毎週の更新を見逃さないよう、チャンネル登録をお忘れなく!